鉅亨美股雷達：本週市場關注通膨數據 特斯拉中國9月電動車銷量創新高

美股重要看點：

本週市場關注將在週四公布的美國 9 月消費者物價指數 (CPI) ，同時聯準會 (Fed) 將公布 9 月會議紀要，另外，美股財報週正式起跑。美國 10 年期公債殖利率來到 3.888%。美股期貨週一 (10 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.05%，標普 500 期貨跌 0.13%，那斯達克 100 期貨跌 0.22%。

美國非農數據上週公佈後，本週市場關注週四 CPI 數據表現，Fed 官員透露，目前通膨仍未顯著改善，預計也不太可能快速降溫，將會維持強勁鷹派論調，可能明年初必須繼續升息。

美國央行對通膨與經濟衰退等看法至關重要，美股長期多頭 Jeremy Siegel 示警，Fed 持續過快升息，接下來經濟衰退風險將「極高」。

美國聯邦基準利率目前處於 3.0% 至 3.25% 區間，CME FedWatch 數據顯示，目前市場預期 Fed 11 月升息 3 碼機率為 81.1%，2 碼僅不到 2 成機率。

安聯 (Allianz) 首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 在週日 (9 日) 表示，美國的核心通膨估將續升，他認為 Fed 政策犯了重大錯誤，恐將會導致「破壞性衰退」。

他認為 Fed 犯下兩大錯誤，其一是誤將通膨判定為暫時性的狀況，其二是 Fed 最終承認通膨持續且居高不下後，卻沒有採取有意義的行動。伊爾艾朗比喻，Fed 去年沒有放鬆油門，因此今年不得不猛踩剎車，將使美國陷入衰退。

伊爾艾朗預估，9 月美國整體通膨率有望降至約 8%，但是核心通膨率仍將上升，因此仍存在通膨問題。

美股財報週將在本周拉開序幕，將由美國金融股率先登場，FactSet 預估，美企第三季獲利年增率為 2.4%，將創自 2020 年第三季以來最差表現，預料美股 10 大板塊將下修財測，目前標普 500 指數未來 12 個月預估本益比為 15.8，低於 5 年平均 18.5，以及 10 年平均 17.1。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

美國電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 週一 (10 日) 表示，將在未來的 5 年內投資超過 10 億歐元 (約 9.748 億美元) ，擴大該公司在歐洲地區的電動貨車、卡車和低排放包裹運輸中心，加速實現淨零碳排。

亞馬遜也表示，該項投資旨在刺激體運輸產業的創新，並鼓勵更多的電動車 (EV) 公共充電基礎設施建設。

亞馬遜預估，到 2025 年，這項投資將幫助該公司在歐洲的電動貨車車隊從 3,000 輛增加到 10,000 輛以上。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

中國乘用車協會 (CPCA) 週日 (9 日) 發布的報告顯示，特斯拉 (TSLA-US) 在 9 月在中國銷售 83,135 輛電動車 (EV)，打破該公司在中國的月銷量記錄。

數據顯示，特斯拉 9 月份在中國市場的銷量較 8 月增長 8%，並創下了特斯拉上海廠自 2019 年 12 月開始投入生產以來的新紀錄，超過今年 6 月份所創下的 78,906 輛銷售紀錄高點。