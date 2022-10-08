〈紐約匯市〉美非農就業強 Fed緊縮步調恐難緩 DXY連三升 周線收紅

優於預期的 9 月非農報告顯示美國就業市場穩健，更堅定投資人對聯準會 (Fed) 持續緊縮步調的預期，美元指數周五 (7 日) 繼續上攻，周線收紅。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.46%，報 112.78。美元本周開局不佳，連兩日收黑且累計跌幅接近 2%，後續則擺脫頹勢，連續三個交易日走強，本周漲約 0.6%。

勞工部數據顯示，美國 9 月非農新增就業人數為 26.3 萬，增長力道雖較前一月小幅降溫，仍高於市場市場預期，失業率則下滑至 3.5%，凸顯勞動力市場仍強。

為了平抑通膨，Fed 已將政策利率自年初的接近零調升至目前的 3-3.25% 區間，暗示年底前還會繼續大幅升息。此外，近期也有多位 Fed 官員發出鷹派論調，強調打擊通膨的重要性，並預期利率將進一步上升。

ForexLive 首席外匯分析師 Adam Button 表示：「美元是個擁擠的部位，任何美國經濟疲軟跡象都會為美元帶來沈重壓力，但這個問題絕對不會發生在非農上面，非農數據讓美元部位變得更加擁擠。」

市場策略師認為下周的通膨數據也將備受關注，且可能對投資人對 Fed 的升息預期產生影響。

英鎊連續 3 個交易日走貶，下跌 0.7% 至 1.1109 美元，處在一周低點，本周貶約 0.7%。

Socgen 總體經濟策略師 Kit Juckes 認為，隨著美元重新獲得買盤，英鎊仍是投資人最輕易賣出的歐洲貨幣，人們還是對英國政府的信譽和財政政策感到憂心。

三菱日聯也維持對英鎊的看空立場，認為英鎊近期漲勢是建立在不穩定的基礎之上，年底前仍有下行風險。

日元回吐稍早漲勢，兌美元小貶 0.2% 至 145.38 日元，距離上月 22 日創下的 24 年新低僅一步之遙。

日本央行繼續堅守寬鬆政策立場的同時，Fed 在內的全球主要央行仍在升息，且頻頻釋出鷹派言論，干預匯市的效果幾乎蕩然無存，長期徘徊在 145 關卡附近的日元，引發外界對於當局再度進場干預的臆測。

RBC 歐洲首席外匯策略師 Adam Cole 說：「雖然日本財務省似乎希望阻止日元繼續貶破 145，但這個關卡的重要性很快就會減弱，因模型顯示，相較於匯率水準，日本當局對利率變化更加敏感。」

美國公布非農報告後，歐元延續跌勢，貶 0.52% 至 0.9739 美元，也是一周新低，周跌約 0.6%。

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