Uber競爭加劇 Lyft又遭降評、砍目標價 股價重挫8%

加拿大皇家銀行 (RBC) 周五 (7 日) 調降 Lyft (LYFT-US) 股票評級和目標價，令 Lyft 股價大跌 8% 以上。

RBC 分析師 Brad Erickson 將 Lyft 股票評級自「優於市場表現」下調至「符合市場表現」，目標價自 30 美元下砍至 16 美元，其理由很簡單：來自 Uber (UBER-US) 的競爭加劇，以及 Lyft 的長期獲利目標令其支出和擴展市占的能力受限。

Erickson 共分析 400 趟行程，顯示 Lyft 的接載時間平均較 Uber 慢 10%，這與他先前多次分析相反。他在今年 7 月、3 月和去年 10 月的分析結果都呈現 Lyft 更快。RBC 計算，自從兩家公司上市以來，Uber 的接送時間僅有一兩次較 Lyft 快速。

他說：「這可能表明，Uber 司機人力回升較好，且終於明顯為 Uber 提供結構性的乘車轉換優勢。」

Lyft 則不認同 RBC 的算法，並質疑 RBC 使用的樣本太少。Lyft 發言人表示，在截至 9 月的第三季中，公司的活躍司機人數是 2 年來最高的一季。

儘管對 RBC 分析提出質疑，市場仍給 Lyft 重擊。Lyft 周五大跌 8.69%，收每股 12.51 美元，且因該公司一連串財測令人失望，今年迄今股價已跌近 71%，反觀勁敵 Uber 今年迄今僅跌 33%。

Lyft 預期第三季調整後息稅折舊攤銷前獲利 (EBITDA) 為 5500 萬至 6500 萬美元，中值低於 FactSet 調查的分析師共識 6130 萬美元。

但 Erickson 對該公司 2024 年調整後 EBITDA 10 億美元的目標存在疑問，雖然戮力實現獲利是好事，但這恐也會縮限 Lyft 爭取區域市占的能力。

Lyft 向來在美國西岸普及率高，尤其在洛杉磯，但 Uber 汽車供應量更多所以表現持續出色。RBC 分析師表示，Uber 自去年 5 月起接送時間縮短，這對 Lyft 來說可能是一大挑戰。

瑞銀分析師 Lloyd Walmsley 約莫一周前也指出，Uber 的市場增長不利 Lyft。「Uber 不僅市占最大，且入職流程快速且提供司機更多賺錢機會。」

Lyft 表示將在 11 月初公布第三季財報，預估每股獲利 6 美分，營收超過 10 億美元。