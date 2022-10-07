美銀：在美國勞動力市場出現「裂縫」前 Fed仍會繼續升息

有鑑於美聯準會 (Fed) 維持鷹派立場，美國銀行 (Bank of America) 週四 (6 日) 警告，在美國勞動力市場出現裂縫 (labor market cracks) 前，Fed 不會停止升息。

美銀利率策略師 Meghan Swiber 表示：「客戶一直在問我們是否預期 Fed 立場即將轉變，我們認為這些想法是錯誤的，Fed 的工作遠未結束。」

他認為，Fed 將持續升息，直到勞動力市場出現裂痕。屆時，Fed 就會相信就業成長已達到轉折點，且失業率處於上升軌道。

所謂的轉折點是指就業人數月增率從正數變為負數，Swiber 表示，Fed 通常會在就業人數轉為負數前停止升息。 但是，此次升息週期可能有所不同，因為 Fed 升息的目的是重新平衡勞動力市場。

Swiber 也表示，雖然 Fed 可能會在 11 月升息達到 4% 後放慢升息步伐，但在就業數據月增率轉為負值前，不太可能暫停升息，預期直到明年 3 月才有望看見轉向。

Fed 今年以數十年來最激進升息行動抑制通膨，展現堅定抗通膨決心。央行上月連續第三度升息 3 碼，使基準利率來到 3-3.25% 區間，並預期今年會再升息 4-5 碼 (100-125 個基點)。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 更直言，下次會議前發布的任何就業和通膨數據，不足以改變他和多數 Fed 官員對 11 月再次大幅升息的看法，他還表示，目前通膨尚未取得具有意義且持久的進展，Fed 明年初必須繼續升息。