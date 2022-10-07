經濟擔憂 交易萎縮 華爾街大型銀行第3季獲利將明顯縮水

由於經濟放緩和市場動盪阻礙了交易，預計美國大型銀行第 3 季獲利將下降。

美國 4 大銀行：摩根大通 (JPM-US)、富國銀行 (WFC-US)、花旗集團 (C-US) 和摩根士丹利 (MS-US)，將於 10 月 14 日 (下周五) 公布第 3 季財報。

在動盪的市場扼殺了投資銀行業務，加上業者提撥更多未雨綢繆的資金以彌補壞帳損失後，預計財報也將顯示淨利下滑。

當利率上升時，銀行通常會賺得更多，因為可以向客戶收取更多的借款費用。但它們的命運也同樣受到整體經濟的健康程度牽連。

聯準會 (Fed) 已將基準利率從 3 月的接近零調升至目前的 3% 至 3.25% 區間，並暗示將進一步升息。雖然利率上升往往會提振銀行獲利，但由高通膨、供應鏈瓶頸和烏克蘭戰爭引發的整體經濟衰退風險，可能會影響未來的收益。雖然升息預計將提振美國兩大銀行摩根大通和美國銀行的淨利收入，但借貸成本的飆升也因需求降溫而損及它們的房屋貸款和汽車貸款業務。

德意志銀行分析師歐康納 (Matt O"Connor) 在研究報告中寫道：「令人擔憂的是，利率上升太多，導致經濟放緩或陷入衰退。」

根據 Refinitiv I/B/E/S 數據，分析師預計摩根大通獲利將下降 24%，而花旗集團和富國銀行的淨利預計將分別下降 32% 和 17%。

投資銀行巨頭高盛集團 (GS-US) 將在 10 月 18 日發布財報，預計獲利將暴跌 46%；而競爭對手摩根士丹利的獲利預計將下降 28%。主要也受企業對合併、收購和 IPO 的興趣枯竭影響。

分析師預計美國銀行 (BAC-US) 第 3 季獲利將下降近 14%，其消費部門的強勁成長預計將部分抵消諮詢費的下降。

標準普爾 500 銀行股指數今年來下跌近 26%。未納入該指數的高盛和摩根士丹利股價同期分別下跌 20% 和 17%。

摩根大通總裁平托 (Daniel Pinto) 上個月告訴投資人，他預計該行第 3 季的投資銀行費用將下降 45% 至 50%。

對於部分投資銀行業務，大型私募股權收購的減少也加劇了疲軟。根據 Dealogic 的數據，第 3 季併購交易額較去年同期下降 54% 至 7166.2 億美元。

美國銀行減記了 10 億美元的槓桿和過橋貸款 (bridge loans)，因為利率上升使它們更難將高風險債務轉嫁給投資人和其他貸方。

負責大型銀行研究的高盛分析師拉姆斯登 (Richard Ramsden) 說：「我們預計這些交易會進一步虧損。」「而且金額很可觀」，具體取決於交易最初的定價地點以及剩餘的曝險度。

分析師還表示，銀行將提撥更多準備金，以應對更多不良貸款。

惠譽評級分析師在報告中寫道：「預計美國的高利率、通膨和溫和衰退，將對銀行的資產質量和貸款成長產生適度但越來越大的負面影響，抵消高利率帶來的一些好處。」

該評級機構預計今年銀行貸款總額將成長 10% 至 11%，但隨著利率攀升和經濟放緩，這可能會逐漸減弱。

惠譽負責美國和加拿大銀行評級和分析的沃爾夫 (Christopher Wolfe) 表示，「2023 年的銀行將面對與 2022 年截然不同的局面。」