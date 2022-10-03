美國9月ISM製造業指數降至50.9遠低預期 創近兩年半來新低

美國周一（3 日）公布的 9 月 ISM 製造業指數降至 50.9，遠低市場預期的 52.2，也不及 8 月的 52.8，創 2020 年 5 月來新低，成長接近完全停滯，而且新訂單指數在 4 個月內連續第三次跌破 50 的榮枯線，商品需求明顯降溫，可能是因聯準會（Fed）為打通膨的激進升息所致。

9 月美國 ISM 製造業細項指數：

新訂單指數報 47.1，前值 51.3

生產指數報 50.6，前值 50.4

僱傭指數報 48.7，前值 54.2

供應商交貨指數報 52.4 ，前值 55.1

存貨指數報 55.5，前值 53.1

客戶端存貨指數報 41.6，前值 38.9

價格指數報 51.7，前值 52.5

未完成訂單指數報 50.9，前值 53.0

出口訂單指數報 47.8，前值 49.4

原物料進口指數報 52.6，前值 52.5

(圖：ISM)

觀察數據細項，9 月新訂單指數從 8 月的 51.3 降至 47.1，在 4 個月內第三次跌破 50 的榮枯線，創 2020 年 5 月以來新低，表明需求在走軟。Fed 為打通膨而不斷升息，借貸成本上升削弱消費者在家用電器、家具等昂貴商品（big-ticket items）的支出，這些商品通常是透過信貸購買，而且 Fed 上月還暗示今年還會有大幅度的升息。

9 月未完成訂單指數指數從 8 月的 53 下降至 50.9，儘管製造業進一步放緩，但該指數透露出供應鏈緩解的跡象，而供應商交貨指數也從 8 月的 55.1 大幅降至 5.24，該指數高於 50 代表工廠交貨放緩。

與此同時，9 月價格指數從 8 月的 52.5 降至 51.7，已連續第六個月下滑，創 2020 年 6 月以來新低，反映出石油、金屬與其他大宗商品價格因全球衰退擔憂而回落。值得注意的是，9 月出口訂單指數從 8 月的 49.4 萎縮區間進一步惡化至 47.8。

就業方面，僱傭指數從 8 月的 5 個月新高 54.2 降至 48.7，今年以來已第四次落入萎縮區間，意味著儘管製造業正在放緩，但就業人數一直在成長。

ISM 製造業商業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，新訂單指數在連續走軟後，9 月指數反映出企業正在調整應對未來可能出現的需求下滑。

Fiore 也說，儘管美元走強一方面抑制出口，但另一方面降低進口成本。此外供應鏈瓶頸 9 月再次大幅緩解，以及運輸成本下滑，企業成本上升壓力獲得喘氣空間，而這可能惠及消費者，商品價格可望降低。

除此之外，同日公布的 9 月 Markit 製造業經理人採購指數（PMI）終值較上周初值 51.8 小幅升至 52，略高於市場預期的 51.8，也高於 8 月的 51.5。

市場反應

美股主要指數仍保持開盤漲勢，美債殖利率、美元指數持續回落。截稿前，道瓊工業指數漲逾 600 點或近 2.3%，那斯達克綜合指數漲近 170 點或近 1.6%，標普 500 指數漲近 2.1%，費城半導體指數漲近 3.8%，美國 10 年期公債殖利率跌至 3.609%，美元指數跌至 111.75。