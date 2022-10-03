美國9月ISM製造業指數降至50.9遠低預期 創近兩年半來新低

美國周一（3 日）公布的 9 月 ISM 製造業指數降至 50.9，遠低市場預期的 52.2，也不及 8 月的 52.8，創 2020 年 5 月來新低，成長接近完全停滯，而且新訂單指數在 4 個月內連續第三次跌破 50 的榮枯線，商品需求明顯降溫，可能是因聯準會（Fed）為打通膨的激進升息所致。
9 月美國 ISM 製造業細項指數：
- 新訂單指數報 47.1，前值 51.3
- 生產指數報 50.6，前值 50.4
- 僱傭指數報 48.7，前值 54.2
- 供應商交貨指數報 52.4 ，前值 55.1
- 存貨指數報 55.5，前值 53.1
- 客戶端存貨指數報 41.6，前值 38.9
- 價格指數報 51.7，前值 52.5
- 未完成訂單指數報 50.9，前值 53.0
- 出口訂單指數報 47.8，前值 49.4
- 原物料進口指數報 52.6，前值 52.5
觀察數據細項，9 月新訂單指數從 8 月的 51.3 降至 47.1，在 4 個月內第三次跌破 50 的榮枯線，創 2020 年 5 月以來新低，表明需求在走軟。Fed 為打通膨而不斷升息，借貸成本上升削弱消費者在家用電器、家具等昂貴商品（big-ticket items）的支出，這些商品通常是透過信貸購買，而且 Fed 上月還暗示今年還會有大幅度的升息。
9 月未完成訂單指數指數從 8 月的 53 下降至 50.9，儘管製造業進一步放緩，但該指數透露出供應鏈緩解的跡象，而供應商交貨指數也從 8 月的 55.1 大幅降至 5.24，該指數高於 50 代表工廠交貨放緩。
與此同時，9 月價格指數從 8 月的 52.5 降至 51.7，已連續第六個月下滑，創 2020 年 6 月以來新低，反映出石油、金屬與其他大宗商品價格因全球衰退擔憂而回落。值得注意的是，9 月出口訂單指數從 8 月的 49.4 萎縮區間進一步惡化至 47.8。
就業方面，僱傭指數從 8 月的 5 個月新高 54.2 降至 48.7，今年以來已第四次落入萎縮區間，意味著儘管製造業正在放緩，但就業人數一直在成長。
ISM 製造業商業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，新訂單指數在連續走軟後，9 月指數反映出企業正在調整應對未來可能出現的需求下滑。
Fiore 也說，儘管美元走強一方面抑制出口，但另一方面降低進口成本。此外供應鏈瓶頸 9 月再次大幅緩解，以及運輸成本下滑，企業成本上升壓力獲得喘氣空間，而這可能惠及消費者，商品價格可望降低。
除此之外，同日公布的 9 月 Markit 製造業經理人採購指數（PMI）終值較上周初值 51.8 小幅升至 52，略高於市場預期的 51.8，也高於 8 月的 51.5。
市場反應
美股主要指數仍保持開盤漲勢，美債殖利率、美元指數持續回落。截稿前，道瓊工業指數漲逾 600 點或近 2.3%，那斯達克綜合指數漲近 170 點或近 1.6%，標普 500 指數漲近 2.1%，費城半導體指數漲近 3.8%，美國 10 年期公債殖利率跌至 3.609%，美元指數跌至 111.75。