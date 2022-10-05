美國9月服務業成長持穩 物價壓力緩解

美國周三（5 日）公布數據顯示服務業成長略有放緩但仍優於市場預期，同時就業市場狀況良好、原物料價格指數進一步回落，表明儘管通膨高漲、利率攀升，經濟前景黯淡，但服務業需求依然強勁。

9 月 ISM 非製造業指數從 8 月的 56.9 降至 56.7，但高於市場預期的 56，反映出商業活動與訂單方面仍然強勁，其中原物料價格指數進一步從 8 月的 71.5 大幅回落至 68.7，連續第五個月下降，創下 2021 年 1 月以來新低，成本壓力有所減輕。

另外，9 月僱傭指數從 8 月的 50.2 升至 53，創 6 個月來新高，表明企業在招聘方面有所斬獲，就業市場狀況良好，勞動力吃緊狀況有所緩解。

9 月美國 ISM 非製造業指數細項：

商業活動生產指數報 59.1，前值 60.9

新訂單指數報 60.6，前值 61.8

僱傭指數報 53.0，前值 50.2

供應商交貨指數報 53.9，前值 54.5

存貨指數報 44.1，前值 46.2

原物料價格指數報 68.7，前值 71.5

未完成訂單指數報 52.5，前值 53.9

新出口訂單指數報 65.1 ，前值 61.9

原物料進口指數報 51.3，前值 48.2

庫存景氣指數報 47.2，前值 47.1

(圖：ISM)

值得注意的是，數據也顯示供應鏈逐漸正常化，9 月未完成訂單指數從 8 月的 53.9 降至 52.5，創 4 個月以來新低，而供應商交貨指數也降至 53.9。

與此同時，服務業在降低庫存方面取得進展，9 月存貨指數從 8 月的 46.2 降至 44.1，創去年 10 月以來新低，而庫存景氣指數變化不大，服務業普遍認為庫存水位過低。

報告也表明出口增速有所成長，無視全球經濟衰退的擔憂，9 月新出口訂單指數升至 65.1，創 2020 年 7 月以來新高，8 月前值為 61.9。

ISM 的主席 Anthony Nieves 表示，9 月美國非製造業指數中，有 15 個行業成長，而綜合指數在 2020 年 4 月和 5 月的兩個月收縮之後連續第 28 個月出現成長。

Nieves 也說，業者認為在供應鏈效率、運營能力和原物料取得方面有所改善，不過表現仍不理想，另外勞動力市場雖受限限但就業持續改善。

同日公布的美國 9 月 Markit 服務業採購經理人指數（PMI）終值報 49.3，創 6 月以來新高，但仍連續三個月萎縮，其中就業分項指數終值降至 52.2，創 2021 年 12 月份以來新低。

標普全球首席商業經濟學家 Chris Williamson 說，隨著美國 9 月服務業活動連續第三個月下降，企業面臨艱難的第三季。製造業和服務業疲弱讓美國經濟承壓，不過 9 月依然出現了一些令人鼓舞的訊號，即商業狀況可能開始好轉。