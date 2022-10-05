美國9月服務業成長持穩 物價壓力緩解

美國周三（5 日）公布數據顯示服務業成長略有放緩但仍優於市場預期，同時就業市場狀況良好、原物料價格指數進一步回落，表明儘管通膨高漲、利率攀升，經濟前景黯淡，但服務業需求依然強勁。
9 月 ISM 非製造業指數從 8 月的 56.9 降至 56.7，但高於市場預期的 56，反映出商業活動與訂單方面仍然強勁，其中原物料價格指數進一步從 8 月的 71.5 大幅回落至 68.7，連續第五個月下降，創下 2021 年 1 月以來新低，成本壓力有所減輕。
另外，9 月僱傭指數從 8 月的 50.2 升至 53，創 6 個月來新高，表明企業在招聘方面有所斬獲，就業市場狀況良好，勞動力吃緊狀況有所緩解。
9 月美國 ISM 非製造業指數細項：
- 商業活動生產指數報 59.1，前值 60.9
- 新訂單指數報 60.6，前值 61.8
- 僱傭指數報 53.0，前值 50.2
- 供應商交貨指數報 53.9，前值 54.5
- 存貨指數報 44.1，前值 46.2
- 原物料價格指數報 68.7，前值 71.5
- 未完成訂單指數報 52.5，前值 53.9
- 新出口訂單指數報 65.1 ，前值 61.9
- 原物料進口指數報 51.3，前值 48.2
- 庫存景氣指數報 47.2，前值 47.1
值得注意的是，數據也顯示供應鏈逐漸正常化，9 月未完成訂單指數從 8 月的 53.9 降至 52.5，創 4 個月以來新低，而供應商交貨指數也降至 53.9。
與此同時，服務業在降低庫存方面取得進展，9 月存貨指數從 8 月的 46.2 降至 44.1，創去年 10 月以來新低，而庫存景氣指數變化不大，服務業普遍認為庫存水位過低。
報告也表明出口增速有所成長，無視全球經濟衰退的擔憂，9 月新出口訂單指數升至 65.1，創 2020 年 7 月以來新高，8 月前值為 61.9。
ISM 的主席 Anthony Nieves 表示，9 月美國非製造業指數中，有 15 個行業成長，而綜合指數在 2020 年 4 月和 5 月的兩個月收縮之後連續第 28 個月出現成長。
Nieves 也說，業者認為在供應鏈效率、運營能力和原物料取得方面有所改善，不過表現仍不理想，另外勞動力市場雖受限限但就業持續改善。
同日公布的美國 9 月 Markit 服務業採購經理人指數（PMI）終值報 49.3，創 6 月以來新高，但仍連續三個月萎縮，其中就業分項指數終值降至 52.2，創 2021 年 12 月份以來新低。
標普全球首席商業經濟學家 Chris Williamson 說，隨著美國 9 月服務業活動連續第三個月下降，企業面臨艱難的第三季。製造業和服務業疲弱讓美國經濟承壓，不過 9 月依然出現了一些令人鼓舞的訊號，即商業狀況可能開始好轉。