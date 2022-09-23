美國9月PMI有所改善 但仍呈現萎縮

標普全球（S&P Global）周五（23 日）公布的採購經理人初步調查顯示，美國 9 月商業活動連續第三個月萎縮，不過萎縮幅度有所緩和，隨供應鏈改善訂單成長、通膨進一步走軟，緩解市場對商業活動大幅萎縮擔憂。

美國 9 月 Markit 製造業採購經理人指數（PMI）創兩個月新高，服務業和綜合 PMI 均創三個月新高，雖然數據皆優於預期，但這並非市場樂見，因為這意味著聯準會（Fed）可能更激進升息。

美國 9 月 Markit PMI 報告：

製造業 PMI 初值報 51.8，略高於市場預期 51.1，前值為 51.5，創 2 個月新高

服務業 PMI 初值報 49.2，高於市場預期 45.0，前值為 43.7，創 3 個月新高

綜合 PMI 初值報 49.3，前值為 44.6，創 3 個月新高

美國 9 月 Markit 製造業 PMI 升至 51.8，優於預期 51.1。(圖片：Zerohedge)

9 月綜合 PMI 升至 49.3，遠高於 8 月的 44.6，透露企業商業活動出現較弱且僅小幅下滑的跡象，而這一降幅也是當前連續三個月萎縮中最慢的一次，其中 9 月製造業與服務業 PMI 整體降幅輕微，與 8 月相比下滑速度稍稍放緩，而服務業 PMI 下降速度較製造業 PMI 慢。

觀察數據細項，9 月企業新訂單恢復成長，從 8 月的 47.4 反彈至 51.2，且製造業與服務業均出現廣泛成長，雖然這是今年 5 月以來增速最快一次，但回升態勢並不明顯。然而有多家企業稱，通膨壓力持續打壓消費者支出，該成長速度仍處在歷史低點，此外新出口訂單持續萎縮，降幅為 2020 年 5 月以來第二快。

9 月投入價格指數從 8 月的 70.5 降至 66.8，連續 4 個月放緩，為 2021 年初以來成長速度最慢的一次，原因是製造業與服務業供應商的營運費用成長放緩。由於成本負擔的成長放緩，企業在第三季末提高售價的速度也放慢，儘管如此，放慢是由服務供應商引領，而製造商為將更高成本轉嫁給客戶，生產成本出現更大幅上升。

另外在新訂單只成長同時，9 月累積訂單也有所增加，但整體而言該成長僅是輕微，不過與 8 月的大幅下滑形成鮮明對比。製造商指出，由於運輸與供應鏈中斷，在處理訂單方面仍有障礙。

就業方面，9 月整體企業的就業人數進一步上升，儘管增速低於 8 月。勞動力數量溫和上升反應製造業與服務業人員配置水準擴大。

標普全球首席商業經濟學家 Chris Williamson 評論數據時表示，儘管投入成本通膨正在降溫，但已歷史標準衡量仍處在較高水準，而在企業活動放緩的情況下，該份調查報告描繪出經濟在停滯性通膨環境下掙扎的整體景象。

市場反應

經濟數據良好對市場來說就是壞消息，因為可能讓 Fed 更激進升息。截稿前，道瓊工業指數跌 407.57 點或近 1.4%，那斯達克綜合指數跌 212.95 點或近 2%，標普 500 指數跌近 1.9%，費城半導體指數跌近 2.6%。美國 10 年期公債殖利率續升至 3.713%，美元指數也升至 111.99。