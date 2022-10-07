Fed理事華勒：通膨未取得有意義進展 明年初應繼續升息

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 直言，下次會議前發布的任何就業和通膨數據，不足以改變他和多數 Fed 官員對 11 月再次大幅升息的看法，他還表示，目前通膨尚未取得具有意義且持久的進展，Fed 明年初必須繼續升息。

華勒周四 (6 日) 表示，目前通膨遠未達到聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的目標，且不太可能快速降溫。

Fed 今年以數十年來最激進的升息行動來抑制通膨，展現堅定的抗通膨決心。該行上月連續第三度升息 3 碼，使基準利率來到 3-3.25% 區間，並且預期今年還會再升息 4-5 碼 (100-125 個基點)。

在 Fed 召開 11 月會議之前，美國將在本周五 (7 日) 公布 9 月非農，隨後在本月稍晚公布消費者物價指數 (CPI) 和個人消費支出物價指數 (PCE) 數據。

一般來說，就業和通膨數據影響 Fed 政策動向的關鍵因子，但華勒認為在下次會議之前，沒有太多新的數據足以影響他對通膨、就業市場以及經濟的看法，多數決策官員可能也有相同感受。

市場普遍預期 Fed 下月將四度升息 3 碼，華勒認為這點幾乎無庸置疑，因為在通膨方面幾乎沒有出現具有意義且持續性的進展，在此之前，他仍會支持 Fed 繼續升息。

華勒同時反駁有關「Fed 可能出自金融穩定考量而放慢或暫停升息」的臆測，這不是他正在考慮的事情，也不是一個可能發展的情況，他對外界的猜測感到疑惑，因為從他的角度來看，市場仍在有效運作。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 稍早也表達對通膨過高的擔憂，認為必須將重點放在通膨的核心動能，這也是他和其他 Fed 官員感到緊張的部分。他預估，政策利率可能會在明年春季達約 4.5-4.75%。