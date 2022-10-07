馬斯克：Semi電動卡車開始量產 12月交貨給百事可樂

特斯拉執行長馬斯克周四 (6 日) 晚間推文表示，等待已久的第一台 Semi Truck 純電動卡車，即將在 12 月 1 日交車給百事可樂。

馬斯克在推文中說：「很高興宣布 Tesla Semi Truck 開始生產，將在 12 月 1 日交付給 @Pepsi！里程 500 英哩，駕駛充滿樂趣。」

特斯拉在 2017 年展示 Semi Truck 原型，並由百事可樂 (PEP-US) 訂購 100 輛。該款車原本預定 2019 年開始生產，但因為零件短缺等因素而多次延後量產，甚至最晚曾預測明年才會開始量產。

不過馬斯克 8 月宣布，這款續航里程 500 英哩 (805 公里) 的電動卡車將在今年年底開始交車，明年也會開始交付 Cybertruck 皮卡車。

百事可樂訂購電動卡車，目的在減少燃料費用和車隊的廢棄排放量。百事執行長 Ramon Laguarta 去年受訪時曾說，運輸占公司總排廢輛的 10%。

除了百事可樂以外，Semi Truck 的企業客戶還有沃爾瑪 (Walmart)。

Semi Truck 起始售價為 18 萬美元，根據新通過的法案，可再使用多達 4 萬美元的聯邦補貼。儘管有價格優勢，但特斯拉將須和其他公司這幾年推出的電動卡車競爭，例如新創公司 Nikola 和瑞典老牌車廠 Volvo。

特斯拉 (TSLA-US) 周四 (6 日) 下跌 1.1%，今年來累計跌幅 遠超過標普 500 。