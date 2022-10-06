明尼亞波利斯Fed：距暫停升息「還早得很」

明尼亞波利斯 Fed 行長卡什卡利 (Neel Kashkari) 表示，Fed 尚未完成降低通膨的任務，距離暫停升息「還早得很」。

他周四 (6 日) 在 Bremer Financial Corporation 主辦的一個場合中演講時指出，「我們還有更多工作要做。在出現一些證據證明潛在通膨已經穩固見頂並可望回落之前，我不認為會宣布暫停升息。我認為我們離暫停升息還有很長的路要走。」

他在疫情前被視為 Fed 最強力的鴿派，今年卻轉身成為最大的鷹派。

卡什卡利和他在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的同事近來一直在強調，不會被金融市場的動盪嚇倒，而金融市場一直受到 Fed 今年以來快速緊縮步伐的影響。

他指出，「我完全相信隨著向高利率環境邁進，全球經濟將會出現一些損失，並且會出現一些挫敗，但這就是資本主義的本質。」「我們需要密切關注可能破壞整個美國經濟穩定的風險。但對我來說，真正改變政策立場的門檻非常高。」

他說，「不該由 Fed 或美國納稅人來提供救助。」

Fed 在過去的三次會議中每次都將基準利率調升四分之三個百分點。它還暗示在今年底前的兩次會議期間再升息 125 個基點。下次開會是在 11 月 1 日至 2 日。

卡什卡利說，「每個人都在問的一個大問題是：我們能實現軟著陸嗎？」「我的回答是：但願如此，我們會繼續努力，但必須先降低通膨。」