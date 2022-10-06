Fed鴿派官員對放緩升息潑冷水 表態2023年不會降息

Fed官員紛紛力挺政策緊縮，鴿派官員也不例外。 (圖:AFP)
Fed官員紛紛力挺政策緊縮，鴿派官員也不例外。 (圖:AFP)

美國兩位在聯準會 (Fed) 內部立場偏鴿派的聯邦準備銀行總裁，周三 (5 日) 試圖打消市場對放緩升息不切實際的期待，並明確表示 2023 年不會降息。

舊金山聯準銀總裁戴莉 (Mary Daly) 受訪時說：「我們 (的決策) 取決於數據。當數據展現出我們需要看到的證據，我們才會轉向放緩步調。但若數據還沒有顯現出來，我們就不得不繼續正在執行的事。」

戴莉補充說，在核心通膨率仍在攀升的情況下，Fed 很難放慢政策緊縮的步伐。

Fed 9 月開會的利率預測點狀圖顯示，直到 2024 年都不會降息，但市場預測 2023 年底可能降息 30 個基點。

戴莉對 Fed 放緩升息潑冷水。(圖取自 San Francisco Fed)
戴莉對 Fed 放緩升息潑冷水。(圖取自 San Francisco Fed)

亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 同日表示，儘管市場揣測 Fed 可能因經濟降溫而在 2023 年開始降息，但他認為此事「不會這麼快」發生。

他強調，抗通膨之戰「可能仍在早期階段」，因此 Fed 必須保持警覺，不該因為任何經濟疲軟而停止打擊通膨。

戴莉也說：「我不認為這 (指 2023 年降息) 可能發生。」Fed 官員希望把利率升到限制經濟成長的水準、並保持一段時間，直到看見通膨真正達到 2% 目標。

戴莉和波斯提克今年皆無投票權，但 2024 年都將輪值投票委員。

美國 8 月不計食品和能源的核心消費者物價指數 (CPI) 年增率為 6.3%，比 7 月的 5.9% 加速，9 月數據將在下周四 (13 日) 公布。在此之前，本周五也將公布眾所矚目的 9 月非農就業報告。

戴莉曾多次對經濟衰退表達疑慮，並主張 Fed 需要在對抗通膨的過程中「極度」關注數據，她周三表示，「靈活和決心」必須同時存在。

她預測這波升息循環的利率高峰將落在 4.5-4.9%，至於維持在高點的時間多長，就要看通膨和就業數據而定。

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