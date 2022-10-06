Fed鴿派官員對放緩升息潑冷水 表態2023年不會降息

美國兩位在聯準會 (Fed) 內部立場偏鴿派的聯邦準備銀行總裁，周三 (5 日) 試圖打消市場對放緩升息不切實際的期待，並明確表示 2023 年不會降息。

舊金山聯準銀總裁戴莉 (Mary Daly) 受訪時說：「我們 (的決策) 取決於數據。當數據展現出我們需要看到的證據，我們才會轉向放緩步調。但若數據還沒有顯現出來，我們就不得不繼續正在執行的事。」

戴莉補充說，在核心通膨率仍在攀升的情況下，Fed 很難放慢政策緊縮的步伐。

Fed 9 月開會的利率預測點狀圖顯示，直到 2024 年都不會降息，但市場預測 2023 年底可能降息 30 個基點。

戴莉對 Fed 放緩升息潑冷水。(圖取自 San Francisco Fed)

亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 同日表示，儘管市場揣測 Fed 可能因經濟降溫而在 2023 年開始降息，但他認為此事「不會這麼快」發生。

他強調，抗通膨之戰「可能仍在早期階段」，因此 Fed 必須保持警覺，不該因為任何經濟疲軟而停止打擊通膨。

戴莉也說：「我不認為這 (指 2023 年降息) 可能發生。」Fed 官員希望把利率升到限制經濟成長的水準、並保持一段時間，直到看見通膨真正達到 2% 目標。

戴莉和波斯提克今年皆無投票權，但 2024 年都將輪值投票委員。

美國 8 月不計食品和能源的核心消費者物價指數 (CPI) 年增率為 6.3%，比 7 月的 5.9% 加速，9 月數據將在下周四 (13 日) 公布。在此之前，本周五也將公布眾所矚目的 9 月非農就業報告。

戴莉曾多次對經濟衰退表達疑慮，並主張 Fed 需要在對抗通膨的過程中「極度」關注數據，她周三表示，「靈活和決心」必須同時存在。

她預測這波升息循環的利率高峰將落在 4.5-4.9%，至於維持在高點的時間多長，就要看通膨和就業數據而定。