蘋果反壟斷官司告捷 法國法院大砍三分之二罰金

路透周四（6 日）援引兩名知情人士消息報導，法國法院大幅降低對蘋果反壟斷的罰款，從先前的 11 億歐元大砍三分之二至 3.72 億歐元（約 3.661 億美元）。不過蘋果表示仍將繼續上訴。

法國競爭管理局（Autorité de la concurrence）在兩年前以蘋果在經銷網路的反競爭行為及濫用零售商對其經濟依賴為由，開出 11 億歐元天價罰款，創下該機構迄今最高的罰款金額。

該機構當時裁定，蘋果阻止其優質經銷商降價的行為，導致該公司幾乎一半市場的零售價格一致，另外蘋果濫用其優質經銷商的經濟依賴關係，在新品發售期間剝奪經銷商庫存並維持自家門市供應，導致某些經銷商競爭力削弱。

知情人士表示，上訴法院支持反壟斷機構的決定，即蘋果濫用零售商對其經濟依賴，但駁回固定價格指控，還決定縮短零售商所指控的時間範圍，因此大幅降低整體罰款比例。法國競爭管理局在 2020 年考慮到蘋果的規模與財力，因此使用高稅率開出天價罰金。

蘋果表示將對此裁決提起上訴，但並未提及法院的罰款金額。該公司在聲明中表示，法國法院應駁回全部指控而非僅只是「部分」，因此將計劃上訴。

法國上訴法院一名發言人拒絕對判決的具體內容置評，但證實法院「部分確認」反壟斷機構的決定。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價略跌 0.28%，每股暫報 146 美元。