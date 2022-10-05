慧洋-KY 9月營收探7個月新低 前三季每股稅前賺12.73元

慧洋 - KY(2637-TW) 今 (5) 日公告 9 月營收與自結，受運價不斷下挫影響，9 月營收再減 9.68%，創 7 個月來新低，以前三季來看，營收持續改寫同期新高，稅前盈餘也達 95.03 億元，每股稅前盈餘 12.73 元，均已超越去年全年，並創新高。

慧洋 - KY 9 月營收 18.72 億元，年增 9.56%，營業利益 6.92 億元，年減 14.16%，稅前盈餘為 7.01 億元，年減 47.68%，每股稅前盈餘則為 0.94 元。

慧洋 - KY 前三季營收 196.62 億元，年增 51.45%，營業利益 98 億元，年增 93.88%，稅前盈餘 95.03 億元，年增 84.77%，每股稅前盈餘為 12.73 元，不僅賺逾一個股本，更超越去年全年，為歷史新高表現。

慧洋 - KY 指出，下半年起受全球通貨膨脹以及中國市場衰退等影響，散裝運價持續走跌，不過，9 月起已逐漸回穩，第四季也隨著北美穀物及冬季煤炭進入旺季，營運可望重回成長動能，2023 環保新規上路後，可望再逐步走揚。

慧洋 - KY 截至 9 月底前，船舶營運數量為 141 艘，平均船齡 7 年，2023、2024 年將陸續交付 7 及 4 艘船舶，並維持穩定造船與汰換舊船政策，使船舶運力在最佳狀態。