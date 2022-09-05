散裝海運逢逆風 慧洋-KY 8月營收連三減 探6個月低點

散裝航商慧洋 - KY(2637TW) 今 (5) 日公布 8 月合併營收 20.73 億元，月減 11.51%、年增 21.35%，儘管仍創同期新高，但已是連 3 月衰退，並降至 6 個月來低點，慧洋不諱言，全球貿易需求減弱，下半年需審慎因應，不過，因旗下半數以上船隊收取固定租金，可分散營運風險。

慧洋也公布自結 8 月稅前盈餘為 8.04 億元，年增 16.78%，每股稅前盈餘為 1.08 元，累計前 8 月合併營收 177.57 億元，年增 57.55%，稅前盈餘為 87.72 億元，年增 131.15%，每股稅前盈餘為 11.75 元。

對於散裝市況，慧洋說明，近期 BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 走跌，主要受 BCI(海岬型) 指數大幅波動影響，反應全球貿易需求減弱，下半年需審慎因應，但此為短期不利因素，預料未來仍將見到原物料需求回補。

另一方面，慧洋提到，旗下船隊以中小型船舶為主，受影響程度相對於市場較小；以 8 月底指數來看，BSI(極限型) 和 BHSI(輕便型) 平均日租金分別為 17881 美元、16240 美元，雖不及去年高點，但與 2019 年疫情前同期 15056 美元、9709 美元相比，仍分別有 19%、67% 的漲幅。

慧洋強調，在目前租金水準下，小型船舶仍享有不錯獲利，尤其半數以上船隊為固定租金，可有效分散營運風險。