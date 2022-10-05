砷化鎵廠Q3營收低迷 穩懋、全新雙探逾三年低點

砷化鎵族群第三季營收陸續出爐，反映大環境需求疲軟，穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW) 單季營收各達 39.46 億元、5.22 億元，雙雙下探 2019 年第二季以來，近 14 季低點，宏捷科 (8086-TW) 也僅達 5.91 億元，維持相對低點，PA 族群營運仍陷低谷。

穩懋 9 月營收下探 11.94 億元，月減 13.9%、年減 48.1%，為近 43 個月低點，第三季營收同步下滑至 39.46 億元，季減 24.4%、年減 41.5%，符合法說會預期，累計前三季營收為 147.31 億元，年減 22%。

穩懋第三季除光通訊應用可望回升外，受安卓 (Android) 智慧型手機庫存調整、整體大環境影響，整體營運仍低迷，毛利率也同步受產能利用率下滑拖累，估跌破 3 成，僅達 21-23%。

面對全球經濟景氣下行，穩懋認為，這波產業庫存調整將持續到明年首季，現階段對展望維持一貫保守看法，不過考量整體大環境不佳，穩懋也已下修今年資本支出至 80 億元，較原先約 120 億元大砍逾 3 成。

全新 9 月營收也連三個月下滑至 1.58 億元，月減 8.5%、年減 53.7%，續創 2019 年 2 月以來，近 43 個月低點，第三季營收達 5.22 億元，季減 29.1%、年減 44.9%，也為 2019 年第二季以來，近 14 季低點，累計前三季營收達 20.98 億元，年減 23.2%。

全新指出，9 月整體營收受微電子需求持續低迷影響，來自光電子產品營收比重上升至 27%，第三季來看，光電子、微電子營收比重各約 24%、76%，由於整體大環境仍不佳，對短期營運還是相對保守。

宏捷科 9 月營收達則約 1.86 億元，月減 5.9%、年減 57.6%，為近半年低點，累計第三季營收與上季相當，達約 5.91 億元，季增 0.5%、年減 53.9%，累計前三季營收達 17.9 億元、年減 48.8%。

另一方面，主攻國防領域商機的砷化鎵整合元件廠全訊 (5222-TW)9 月營收則達 8232.6 萬元，也呈現雙減，月減 13.01%、年減 11.33%，主要受標案出貨、驗收進度影響，第三季營收 2.44 億元，季減 13.2%、年減 13.7%，累計前三季營收達 7.14 億元、年增 4.9%，公司預期，第四季隨出貨旺季來臨，整體營運將逐步增溫。