〈台股盤前要聞〉大立光Q3營收登七季高、良得電奪新客戶大單 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，大立光受惠蘋果新機拉貨帶動，9 月營收達 51 億元、衝上 22 個月來高點，第三季營收則登 7 季新高；電源線束廠良得電電動車布局再報捷，充電用旅充線束再添新車廠客戶，加上既有客戶擴產，新舊訂單齊發，旅充線束出貨達數倍成長。以下是今 (6) 日必看重要財經新聞。

蘋果新機效應 大立光 9 月營收 51 億元衝 22 個月來高點 Q3 登七季新高

大立光 (3008-TW) 昨 (5) 日公布 9 月營收，達 51.03 億元，創 22 個月來新高，月增 14.88%，年增 22.31%；大立光第三季營收 134.77 億元，也改寫 7 季以來新高，季增 39.3%，年增 12.52%。閱讀全文...

良得電奪新客戶大單 電動車旅充線束出貨迎強勁動能

電源線束廠良得電 (2462-TW) 電動車布局再報捷，充電用旅充線束再添歐、日系新車廠客戶，加上既有客戶擴充電動車產品線，新舊訂單齊發，帶動良得電電動車旅充線束出貨數倍成長，明年強勁動能可望延續，將成公司主要成長動能之一。閱讀全文...

鴻海電巴 MODEL T 進軍台南 15 輛陸續交付年底前營運

鴻海 (2317-TW) 昨 (5) 日宣布，旗下鴻華先進自主開發的電動巴士 MODEL T 進軍台南，另外還有 15 輛 MODEL T 陸續交付，預計年底前將正式營運。閱讀全文...

新台幣重貶 9 月外匯存底 5411 億美元 減少金額創 12 年新高

中央銀行昨 (5) 日公布我 9 月外匯存底金額，達 5411.07 億美元，較 8 月減少 43.75 億美元，減少金額是近 12 年來新高，央行表示，9 月外匯存底減少原因包括：主要貨幣兌美元匯率貶值、央行進場調節外匯市場秩序，以及外匯存底投資收益。閱讀全文...

五家電信董座拜會 NCC 聚焦低軌衛星議題

低軌衛星頻譜釋照前夕，五大電信董總昨 (5) 日以電信協會身分拜會 NCC(國家通訊傳播委員會)。電信業者認為，低軌衛星牽涉國家戰略、市場競爭問題，若外商在台建立通訊網路，政府應要有完整配套機制。閱讀全文...

外資 9 月大逃殺創今年次高 前三季淨匯出近 7100 億元破紀錄

台股 9 月暴跌 11%，外資是最大兇手！金管會昨 (5) 日公布，外資 9 月大舉淨匯出 57.687 億美元 (折合新台幣約 1821 億元)，且已連四個月淨匯出，若拉長時間來看，今年前 9 月共淨匯出 224.67 億美元 (折合新台幣 7092 億元)，創史上同期最高匯出量。閱讀全文...

SK 海力士傳將下修明年資本支出 最多砍 8 成

繼美光宣布下修明年資本支出後，南韓媒體 The Elec 昨 (5) 日引述業內人士報導，SK 海力士明年資本支出將大幅縮減 7-8 成，顯見對記憶體產業看法轉趨保守。閱讀全文...

蘋果 PCB 供應鏈華通、台郡 9 月營收同創新高

受惠蘋果新 iPhone 手機上市，PCB 供應鏈華通 (2313-TW) 、台郡 (6269-TW) 最新公布 9 月營收，雙雙改寫歷史新高，華通第三季營收表現更強勁，單季首度衝上 216 億元創新高，以目前接單滿載的走勢來看，強勁營收動能將可延伸至 10 月。閱讀全文...