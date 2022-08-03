慧洋前7月稅前盈餘年增156% EPS 10.66元

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (3) 日公告 7 月合併營收為 23.43 億元，月減 9.12%，年增 39.89%，再創同期新高，但已是連 2 個月衰退，前 7 月合併營收 156.75 億元，年增 63.96%。

慧洋 7 月稅前盈餘為 10 億元，年增 55.84%，每股稅前盈餘 1.34 元，前 7 月稅前盈餘為 79.55 億元，年增 156.17%，已超越去年前三季獲利，每股稅前盈餘為 10.66 元。法人看好，慧洋全年獲利再寫新高紀錄應無虞。

慧洋指出，今年以來散裝運費維持高檔，隨著指數連動船舶比重增加、加上持續換約，有效推升營運，前 7 月平均營業利益率高達 52%，儘管 7 月受到歐美市場假期、中國市場尚未回復，以及全球通膨等因素影響，運價走跌，但看好後市有需求回補的可能性，估全年換約漲幅將達 42%。

慧洋今年已有 6 艘新船完成交付並投入營運，預計明後年還分別有 7、4 艘船舶陸續加入，維持穩定採購新船政策。

慧洋認為，明年起兩大環保新規上路後，未符合法規的船舶將面臨降速甚至淘汰，所幸旗下擁有最大數量與比重節能船隊，可將衝擊降至最低，樂觀看船舶供給缺口擴大可望使散裝榮景持續至明年。