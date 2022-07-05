慧洋-KY 6月營收歷史次高 上半年每股稅前賺9.31元

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (5) 日公布 6 月合併營收 25.78 億元，月減 2.41%，年增 71.32%，仍寫歷史次高，單月稅前盈餘 16.13 億元，年增 188.03%，每股稅前盈餘 2.16 元；累計上半年合併營收 133.33 億元，年增 69.09%，稅前盈餘 69.48 億元，年增 182.04%，每股稅前盈餘 9.31 元。

慧洋說明，上半年平均營業利益率達 53%，主因俄烏戰爭爆發後，部分糧食和原物料的供給板塊產生移轉，使船舶週轉天數增加。

慧洋提到，中國解封後復工情況未如預期快速，加上全球通膨等因素，使 6 月中小型船舶指數和日租均價皆下滑，為短期不利因素，後續將審慎觀察因應。

展望後市，慧洋認為，各國擴大基礎建設帶動原物料需求，加上全球原物料生產供給板塊的變動，拉長船舶周轉天數，可進一步推升運價走揚。

另一方面，距離 2023 環保新規上路僅剩半年，在新造船訂單仍偏低的狀況下，慧洋預期，將加劇散裝船舶供不應求的情況。

船隊布局上，慧洋 6 月如期交付 1 艘由常石集團 (舟山) 造船打造的 NOx 第三期環保節能新船 (Panamax/82300DWT)，目前總船隊樹已來到 141 艘，平均船齡為 7 年，預計 2023、2024 年仍有 7、4 艘節能新船陸續加入。