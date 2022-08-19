慧洋-KY Q2賺逾半個股本創新高 上半年賺贏去年前三季

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (19) 日公布第二季財報，再次繳出亮眼成績，單季稅後純益 42.6 億元，季增 59.11%、年增 172.43%，每股純益 5.71 元，再寫單季獲利新高，上半年稅後純益已達 69.38 億元，年增 182.76%，每股純益 9.3 元，已賺贏去年前三季。

慧洋指出，由於俄烏戰爭爆發影響，全球貿易路徑發生變化，拉長船舶周轉天數，上半年整體散裝市況仍有供不應求的狀況，合併營收達 133.33 億元，年增 69.09%，營業毛利 71.78 億元，年增 157.34%，毛利率 53.83%，年增 18.46 個百分點，營業利益 70.72 億元，年增 160.78%，營益率 53.04%，年增 18.65 個百分點，稅後純益 69.38 億元，年增 182.76%，每股純益 9.3 元。

其中，慧洋第二季合併營收 75.8 億元，季增 31.74%，年增 74.34%，營業毛利 43.52 億元，季增 54.04%，年增 147.11%，毛利率 57.42%，季增 8.31 個分點，年增 16.91 個百分點，營業利益 42.95 億元，季增 54.65%，年增 149.31%，營益率 56.66%，季增 8.39 個百分點，年增 17.04 個百分點，稅後純益 42.6 億元，季增 59.11%，年增 172.43%，每股純益 5.71 元。

展望後市，慧洋不諱言，下半年起受到全球通膨、中國經貿活動恢復速度不如預期等影響，整體散裝市場的需求量下滑，使 BDI 指數近期呈走跌趨勢，所幸，旗下仍有一半以上的船舶為固定租約，可有效分散營運風險。

慧洋今年共交付 Handy 和 Panamax 各 3 艘，均已簽訂穩定租約，目前旗下總計 141 艘船舶，平均船齡 7 年，預計明後年將再陸續交付 11 艘節能新船，並依市況適時汰換舊船。