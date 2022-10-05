鉅亨美股雷達：市場關注就業數據 亞馬遜零售業務凍結企業招聘

美股重要看點：

市場關注有「小非農」報告之稱的 ADP 就業報告。美國 10 年期公債殖利率來到 3.677%。美股期貨週三 (5 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.82%，標普 500 期貨跌 0.82%，那斯達克 100 期貨跌 0.81%。

美國聯準會 (Fed) 一直在提高利率，並表示將繼續這樣做以抑制持續的通膨。這引發了投資人對經濟衰退的擔憂，認為升息速度和幅度太快。部分分析師現在認為，新的勞動市場數據可能導致 Fed 放緩升息步伐。

Fed 新任理事傑佛森 (Philip Jefferson) 發表 5 月上任以來首次演說，強調通膨是他的首要擔憂，並認為壓低通膨可能還需要一段時間，在這個過程中，經濟成長可能因此減緩，雇主對人力的需求也會下降。

傑佛森周二 (4 日) 在亞特蘭大聯準銀的一場會議中說：「我在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 短暫期間，透過大膽行動處理高漲的通膨。我們也致力於採取進一步必要的措施。」

美股 10 月開局強勁，道瓊指數周一 (3 日) 和周二 (4 日) 大漲 1500 點，和標普 500 雙雙交出 2020 年初以來最佳兩日表現，但從滙豐 (HSBC)、瑞信 (Credit Suisse) 到高盛 (Goldman Sachs) 在內，華爾街多家投銀仍調降年底目標價，認為眼前走勢只是熊市反彈。

滙豐周二跟進瑞信、高盛、美銀等同業的行列，調降標普 500 年底目標價。滙豐認為，美股尚未完全反應升息對企業獲利及估值的潛在影響，標普顯然尚未觸底，對年底目標價從 4450 點砍為 3500 點。

滙豐策略師 Max Kettner 表示，標普面臨的估值風險「很可能延續到 2023 年」，未來幾個月大部分的下跌源自企業獲利能力下滑，標普 500 今年第 4 季最低可能跌到 3200 點。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 9 月 ADP 就業人數 (萬)，預估 20，前值 13.2

美國 8 月貿易收支 (億美元)，預估 - 679，前值 - 706

美國 9 月 ISM 非製造業指數，預估 56.5，前值 56.9

重要個股動態：

亞馬遜 (AMZN-US) 零售業務正暫停企業職位的招聘，此報導已獲亞馬遜證實。

根據《紐約時報》報導，亞馬遜指示招聘人員關閉接下來所有職缺，並建議他們取消一些招聘活動，例如電話篩選新人。

亞馬遜發言人 Brad Glasser 表示，公司內部持續擁有大量職缺。「我們有許多處於各種階段的不同業務。我們希望在各種時刻不斷調整這些業務的招聘策略。」

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

福特汽車 (F-US) 將於今年底前結束其價值 50 萬美元的 GT 超級跑車的生產，另外推出一款特別版車型，向該車的賽車傳統致敬。

這家底特律汽車製造商周三 (5 日) 表示，2022 年式福特 GT LM 版將是第三代車款的最後一款車型，該車款在退出市場 10 年後於 2016 年復出。

福特表示將只生產 20 輛 GT LM 版汽車。並指出，將自今年秋季開始生產並交車。

F 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國投資銀行 Oppenheimer 預警，微軟 (MSFT-US) 也會受技術支出 (IT) 放緩的衝擊。

該投行分析師 Timothy Horan 周二 (4 日) 將微軟股票目標價自 300 美元下調至 275 美元，主張電腦需求疲軟。

他寫道：「多個市場訊號表明，需求遭到破壞。個人電腦 (PC) 銷售顯然再次下滑，因為三星和美光科技 (MU-US) 上周稍晚均下修前景。」