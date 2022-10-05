美國8月JOLTS職位空缺數創去年6月以來新低 就業市場降溫

美國勞工部周二（4 日）發布最新報告顯示，美國 8 月就業機會大幅減少，降幅創近兩年半來最大最大，透露就業市場開始降溫，而這對美國聯準會（Fed）官員來說是個喜聞樂見的訊號，因為他們正尋求不引發失業率飆升的情況下降低勞動力需求。

美國 8 月職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，8 月的職位空缺數從 7 月的 1,120 萬降至約 1,010 萬，遠低於市場預期的 1,078 萬，已連續第五個月減少，創 2021 年 6 月以來新低。

與此同時，110 萬就業職缺的降幅創新冠疫情初期 2020 年 4 月以來最大，與勞動需求放緩情形一致，反映消費模式轉變、利率快速攀升和經濟前景的黯淡。

今日公布的就業報告顯示就業市場降溫，再加上昨日公布的 9 月 ISM 製造業指數成長放緩，支撐交易員押注 Fed 可能會放緩激進升息步伐。數據出爐後，美股早盤漲勢持續，10 年期公債殖利率、美元指數跌勢擴大。

雖然職位空缺數仍在 1,000 萬以上的高水位，但該數值與失業人數的比例在 8 月有所回落，每個失業民眾約有 1.7 個就業職缺，低於 7 月的約 2 個左右，為去年 11 月以來新低。

另外 8 月企業招聘人數變化不大，這表明職位空缺數的下降在一定程度上反映雇主減少招聘而非填補足員工。有市場分析認為，但整體來看就業市場依然吃緊，Fed 仍有可能繼續大幅升息。

專家對就業市場看法不一

彭博經濟學家 Eliza Winger 指出，8 月職位空缺人數與失業人數比大幅下降，通常是意味著經濟衰退，而這也替 Fed 在 11 月的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上升息 2 碼（50 個基點）而非 3 碼（75 個基點）提供充分理由。

Winger 預估，如果這種下降速度持續，到明年年初就業市場將更冷，讓 Fed 有結束當前貨幣緊縮周期的空間。

穆迪（Moody"s Analytics）資深分析師 Sophia Koropeckyj 則不認為 Fed 準備要停手升息，她說即使利率與通膨走高、企業與消費者信心走弱、就業市場開始受到影響，但整體就業市場仍保持健康。

市場反應

美股大盤仍偏向 Fed 可能會放緩激進升息步伐的看法，主要指數開盤一路維持漲勢至盤中，美國 10 年期公債殖利率與美元指數繼續回落。

截稿前，道瓊工業指數盤中漲逾 650 點或近 2.2%，那斯達克綜合指數漲近 290 點或近 2.6%，標普 500 指數漲近 2.4%，費城半導體指數漲近 3.8%。美國 10 年期公債殖利率與美元指數分別跌至 3.621% 與 110.36。

根據芝商所（CME）FedWatch Tool 數據，交易員認為 Fed 在 11 月升息 3 碼的機率為 66.2%，升息 2 碼的機率為 33.8%。