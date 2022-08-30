美國7月JOLTS調查職位空缺數1120萬 遠高於預期 為可用勞工數近2倍

美國勞工統計局周二 (30 日) 發布報告，7 月職位空缺較預期多出近 100 萬個，這是個通膨跡象代表美國勞動市場仍然極度緊張。

根據職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS)，當月可用職位總數為 1124 萬個，遠遠超過 FactSet 估計的 1030 萬個。比 6 月的 1104 萬高出約 20 萬。

聯準會 (Fed) 官員密切關注 JOLTS 數據，尋找招聘鬆懈的跡象。

7 月數據進一步顯示，可用職位仍然嚴重短缺，職位空缺與可用勞工的比例接近 2 比 1。這反過來又會導致通貨膨脹，因為在物價上漲接近 40 多年來最快速度之際，雇主被迫提供更高的薪酬來吸引勞工。

本月招聘人數下降至 638 萬。備受關注的衡量勞工信心的指標離職人數也下降至 418 萬人。離職人數占勞動力的比例下降了 0.1 個百分點至 2.7%，按歷史標準衡量仍然相對較高。

根據亞特蘭大 Fed 的數據，在疫情時期，轉換工作已證明是有利可圖的，換新工作者的工資年平均增幅為 6.7%，遠高於留任現職者的 4.9%。

7 月總離職人數小幅下降至 593 萬，離職率小幅下降至 3.9%。裁員和解雇人數幾乎沒有變化，略低於 140 萬。

JOLTS 報告比美國勞工統計局周五 (2 日) 發布的備受關注 8 月非農就業數據提前三天。《道瓊》估計 8 月新增就業人數 31.8 萬人，但隨著企業繼續招聘，職位空缺數也增加了這個數字的潛在上升空間。

Fed 主席鮑爾在過去幾個月的會議上就降低通膨的努力發表講話時指出，「勞動市場極度緊張」。

他警告，持續的升息可能會導致「低於趨勢的經濟成長和勞動市場狀況的一些疲軟」，「但這樣的結果對於恢復物價穩定並為實現長期就業最大化和為物價穩定奠定基礎，可能是必要的。」

然而，招聘需求依然強勁的跡象證明，升息可能不會像 Fed 希望的那樣減緩經濟成長。