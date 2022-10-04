美股重點新聞摘要2022年10月04日

今日操盤前瞻

澳洲央行利率決策

Fed 官員發言：紐約聯準銀行總裁 John Williams、堪薩斯聯準銀行總裁 Esther George、克里夫蘭聯準銀行總裁 Loretta Mester

美國 8 月耐久財訂單、工廠訂單、JOLTs 職位空缺

美擬本週頒布高階 AI 晶片禁售中國令

多家外媒週一 (3 日) 報導，消息人士透露，美國商務部預計將於本週發布一系列的新規定，擴大美國半導體技術出口到中國的管制，試圖阻止中國取得用於超級電腦和資料中心的晶片。閱讀全文...

紐約聯準銀總裁：利率未達限制性水準 緊縮之路仍長

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周一 (3 日) 表示，即使通膨降溫跡象乍現，但潛在通膨壓力仍處高檔，且聯準會 (Fed) 還沒將利率升至限制性水平，未來還有一大段路要走。閱讀全文...

穆迪：歐美等地企業明年債務違約率恐逾 6%

根據彭博周一（3 日）報導，國際信評機構穆迪（Moody"s Investors Service）表示，由於流動性緊縮和交易環境惡化，明年無法按時償還債務的公司比例可能飆升逾 2 倍。閱讀全文...

消費者需求大幅下滑 海運訂單熱度不再

美國財經媒體 CNBC 周一（3 日）報導，物流高層表示，消費者需求銳減已反映在海運方面，9 月和 10 月的海運訂單下降 20%，其中需求下降涉及許多產品，包括機械、住房、工業與服飾。物流高層也點出這是由於庫存過剩與消費者需求不明確所致。閱讀全文...