晶片市況疲弱 投行將台積電列入首選股

美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 報告粉碎通膨觸頂預期，美股主指週二 (13 日) 陷入血海，費半指數暴跌逾 6%，儘管晶片市況短期不佳，華爾街投行 Bernstein 分析師將全球晶圓代工龍頭台積電列入首選股。

Bernstein 分析師 Mark Li 近期重申台積電「買進」(Outperform) 股票評級，並將台積電列為「首選股」(Top Pick)，樂觀看待台積電後市表現。

Li 指出：「投資人應該關注台積電強勁的長期基本面，雖然有些人可能會關注 2023 年第一季修正和短期宏觀環境的不確定性，但我們建議投資人保持耐心。」

華爾街投行 Bernstein 分析師將全球晶圓代工龍頭台積電列入首選股 (圖片：AFP)

受全球央行升息影響，Li 將台積電 (2330-TW) 目標價從每股 850 元下調至每股 750 美元，新的預測仍比台積電 ADR 當前價位高出約 50%。他表示，台積電預估本益比約 13 倍，未來 2 年半獲利年增率估計可達 24%，是極具吸引力的投資標的。

儘管 Android 智慧型手機和個人電腦需求下滑，Li 預計，台積電 2023 年第一季營收將略低於預期，但第二季可望逐漸改善，並在 2024 年獲利增長率進一步加速。

全球委託台積電生產晶圓的企業約有五百家，隨著美中對立加劇，台積電因握有金鑰而躍上國際政治舞台成為要角，重要性與日俱增。

根據波士頓諮詢公司 (BCG) 及美國半導體行業協會 (SIA) 去年報告指出，三星和台積電是世界上僅有兩家有能力用先進製程製造半導體的晶片製造商，台積電占 90% 以上，三星占 8%，台積電在市場上更有著絕對的領先優勢。

台積電 ADR (TSM-US) 週二下跌 4.07% 至每股 78.81 美元，換算價 486.97 元，折溢價率 -1.22%。