〈美股早盤〉主要指數第四季開局表現亮眼 特斯拉跌逾7%

美國主要指數上周大跌，在 9 月創下 20 年來最差表現後，周一（3 日）第四季開局走高，不過電動車龍頭特斯拉上季交車數不及市場預期，早盤股價跌逾 7%，該股跌勢也限制以成長股與科技股為主的那斯達克指數漲幅。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 350 點或近 1.25%，那斯達克綜合指數漲近 90 點或近 0.9%，標普 500 指數漲近 1.1%，費城半導體指數漲近 2%。

美國聯準會（Fed）等央行重申遏制通膨失控的決心後，全球市場仍對貨幣緊縮在經濟方面的影響感到不安。交易員減少對 Fed 的升息押注，認為聯邦基金利率將在明年 3 月觸頂，另外他們也正在等待本周五（7 日）出爐的 9 月非農就業數據，尋找有關經濟與 Fed 升息路徑的線索。

英國政府政策大轉彎，取消高收入者減稅計畫。財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）在推特發文稱，他「並未繼續進行」取消最高 45% 的所得稅稅率，並表示這已成為「分散注意力的事」。消息傳出後英鎊兌美元短線拉升 1%，截稿前漲幅收窄至 0.67%，報 1.1235 美元。

另一個備受市場矚目的焦點是瑞士信貸（Credit Suisse），先前華爾街流傳一則某大型銀行瀕臨破產的消息，瑞士信貸是市場猜測最多的機構。今年以來，受到一系列利空消息的影響，該股今年已經累計大跌 60%。

瑞信股價上周股價觸及歷史低點，信用違約互換指數（CDS）攀升約 15%，達到 2009 年以來最高，這令投資者對這家銀行的財務狀況感到擔憂。

能源方面，國際油價受到石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）可能在本周宣布每日減產逾 100 萬桶的消息影響走高，11 月到期的西德州原油期貨在每桶 83 美元上方交投，而 11 月到期的布蘭特原油期貨逼近每桶 90 美元，同時也進一步助長通膨擔憂。

截至台北時間周一（3 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 7.13%，至每股 246.34 美元

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）上季全球交車量為 343,830 輛，雖打破歷史紀錄，但交車量仍不如分析師預期。特斯拉示警，交車環節仍面臨挑戰，顯示供應鏈混亂仍是一大問題。特斯拉盤前股價受消息影響跌逾 4%。

瑞士信貸 (CS-US) 早盤下跌 4.34%，至每股 3.75 美元

瑞士信貸（Credit Suisse）的信用違約交換（CDS）利差上周五飆高，隨後其高階主管在周末期間向大客戶、交易方和投資人再三保證該銀行的流動性和資金狀況無虞，以因應市場對瑞信財務穩健度的擔憂。

CDS 是一種供投資人規避信用風險的衍生性商品合約，CDS 利差竄高，凸顯投資人對瑞信的財務狀況憂心忡忡。

羅賓漢 (HOOD-US) 早盤下跌 2.78%，至每股 9.82 美元

羅賓漢（Robinhood Markets）宣布再關閉 5 間辦公室，此舉是 8 月重組計畫的一部份。不過隨著羅賓漢關閉數個辦公室，將導致其重組費用攀升至 9,000 萬美元至 1.5 億美元區間，高於先前預估的 4,500 萬至 6,000 萬美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月 Markit 製造業 PMI 終值預期 52.2，前值 52.8

美國 9 月 ISM 製造業指數報預期 51.9，前值 52.5

華爾街分析：

倫敦瑞穗銀行資深經濟學家 Colin Asher 表示，Fed 正在積極努力收緊金融環境，而疲軟的股市是實現這一目標的一種方式，由於通膨仍居高不下，各國央行不敢輕言鬆手。