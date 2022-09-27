波士頓Fed總裁支持升息降通膨 認為仍有軟著陸可能

波士頓聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）握有投票權的柯林斯（Susan Collins）7 月上任以於周一（26 日）首次發表談話，她認為需要進一步收緊貨幣政策遏止居高不下的通膨，也警告這一過程中可能會造成失業率提高，但經濟衰退並非不可避免。

柯林斯周一在大波士頓商會（Greater Boston Chamber of Commerce）上表示，將通膨恢復至目標水準需要進一步收緊貨幣政策，正如 FOMC 近期預測所暗示那般，而且重要的是看到通膨正在下降的明確而令人信服的跡象。

柯林斯稱，要實現物價穩定就需要放慢就業成長速度，並在一定程度上提高失業率。她也明確表示，完完全全支持聯準會（Fed）採取更激進的措施，對抗處在 40 年高位的物價壓力。不過，柯林斯並未具體說明 Fed 還須升息幾碼才能控制通膨，僅表示通膨仍然過高。

柯林斯認為，企業與家庭的資產負債表都很強健，這可能降低隨利率上升支出與投資大幅萎縮的可能性。她還表示，由於許多企業人手短缺，經濟成長放緩對就業的影響可能較小，因此她相信 Fed 仍有可能實現「軟著陸」，即需求放緩，與供給達到更好的平衡，但失業率僅溫和上升。

柯林斯在演講結束後補充說道，預估今年美國經濟成長將大幅放緩，明年甚至更慢，但並未提供具體預期。值得注意的是，柯林斯認為通膨可能接近觸頂，也或許已經觸頂。

柯林斯是美國聯準銀行 12 加地區銀行中首位擔任總裁的黑人女性，她於 7 月 1 日接任波士頓聯準營行總裁。擁有經濟學博士學位的她曾經是一名學者，過去經濟研究主要集中在星新市場、匯率與貿易方面，另外她還在芝加哥聯準銀行擔任 9 年的董事。

市場反應

截稿前，美股受各國央行升息恐引發經濟衰退的影響干擾全面走跌，道瓊工業指數跌近 270 點或近 1%，那斯達克綜合指數跌近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.9%，費城半導體指數跌近 1.2%。

美國 10 年期公債殖利率仍持續走高，現報 3.825%；金價下跌近 0.9%，報每盎司 1,640.80 美元；美元指數持續走強，升至 114.05。

芝商所（CME）FedWatch Tool 顯示，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，Fed 在 11 月升息 3 碼的機率為 76.9%，升息 2 碼（50 個基點）的機率為 23.1%。