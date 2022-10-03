〈房產〉升息有感 南二都9月房市買賣移轉棟數年減逾兩成

台南、高雄 9 月買賣移轉棟數出爐，南二都 9 月表現皆呈年月雙減，台南 9 月買賣移轉棟數為 1757 棟，月減 12.9%，年減 20.9%，高雄高雄買賣移轉棟數為 2762 棟，也是月減 5.6%，年減 24.9%。

台南第三季總移轉棟數為 5610 棟，單月及單季表現雙為近四年最低點，高雄第三季總移轉棟數為 8367 棟，單月及單季表現皆為近三年最低點；今年前三季台南總移轉棟數為 1.8 萬棟，年減 1 成，高雄為 2.9 萬棟，也低於去年同期的 3.1 萬棟。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄在去年下半年開始受台積電 (2330-TW) 設廠議題發酵，台南則持續受南科帶動，去年此時，疫情趨緩、商機逐漸復甦，遞延買氣陸續出籠，讓兩都在去年 9 月雙雙創下歷年買賣移轉最佳單月表現，基期較高，加上今年第二季起進入升息循環，年減幅因此較明顯。

高雄台南腳步雖跟不上去年，不過兩都建設議題仍豐，剛性需求強勁，與歷年相比表現仍有一定水準；緊接著邁入第四季，評估受央行三度升息、股匯走跌等利空因素，影響民眾購屋信心，買氣可能略趨保守，整體表現應走向量平價緩。

9 月高雄買賣移轉棟數前三大行政區，由左營區與三民區雙雙以 309 棟居冠，不過年月增幅表現左營區略勝一籌，月增 6.2%、年增 18.8%，為本月前三名中唯一年月雙增的區域，三民區則為月減 10.7%、年減 59%，鳳山區以 303 棟位居第三，月減 30.3%，年減 20.1%。

台灣房屋明誠龍勝加盟店店長洪誌隆表示，高雄 9 月移轉棟數雖呈年月雙減，不過部分熱區仍有交屋潮助攻，帶動區域表現亮眼。

至於台南，9 月買賣移轉棟數前三大行政區，安南區再以 357 棟居全市之冠，月減 8.5%、年增 17.4%，其次為永康區，以 264 棟居次，月增 9.5%，年增 14.8%，為前三名中唯一年月雙增的區域，東區則以 150 棟居第三，月減 6.3%，年減 5.7%。

台灣房屋台南東門加盟店店長蔡裕荏認為，安南區為近年台南推案重鎮，9 月包括「水岸青」、「詠泉津」等新大樓合計約有百戶交屋，也有不少是新透天宅移轉。