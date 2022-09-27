〈房產〉全台都會區Q3房價季增趨緩 永慶：已有見頂趨勢

受惠低利環境與資金潮助攻，全台近一年房價漲勢明顯，永慶房產集團業務總經理葉凌棋今 (27) 日指出，全台大都會區房價季增率趨緩，今年第三季房價與上季相比，除新竹縣市仍有 3% 以上漲幅，其餘六都為持平或漲幅 1% 內，顯示近期房價呈現持平盤整格局，甚至有漲不動的跡象，房價已有見頂走勢。

目前看來，前兩年疫後的房市激情演出，今年已不復見，加上房價、物價上漲與持續升息的交互作用，壓縮消費者購屋負擔能力，預估 2022 年房市呈現「價平量縮」格局。下修 2022 年房市交易量至 31.5 至 32.6 萬棟之間，與去年同期相比減少 6-10% 左右。

葉凌棋指出，全台七大都會區近二年第三季房價變化，都呈現上漲趨勢，除雙北市外，其餘五大都會區年度漲幅均超過一成，高雄年漲 22.2% 最多，其次是新竹、台南年度漲幅近 2 成居次，顯見近一年國內房價漲勢仍明顯。

再進一步與上一波房價高點相比，葉凌棋補充，除了雙北市，桃園以南五都 2022 年第三季房價較上波高點均有三成以上的漲幅，尤其以新竹縣市漲幅最為明顯，已較上波高點再度上漲超過六成，台南漲幅也有逾五成，桃園則與上波房價高點相比上漲四成，只有台北、新北因房價基期高，房價相對穩定。

值得注意的是，七大都會區房價季增率已出現和緩跡象，第三季房價與第二季相比，新竹縣市有 3% 以上漲幅，其餘六都為持平或漲幅在 1% 內。葉凌棋強調，此現象顯示近期房價呈現持平盤整格局，在消費者對於房價看法出現對峙的狀況下，買賣雙方價格認知僵持，出現漲不動的跡象，房價已有見頂趨勢。

根據預售屋實價登錄資料統計，近二年 1-7 月預售屋交易，今年總銷金額達 7700 億元，交易量為 5.1 萬件，與去年同期相比，件數增加 33.1%，總銷金額成長 46.2%，顯示交易仍熱絡。葉凌棋說，預售屋具備低自備款、付款輕鬆、屋況新等優勢難以取代，仍是民眾購屋時的選項之一，即使近期整體房市有轉弱跡象，但不論交易件數或總銷金額仍較去年明顯成長，顯示預售交易市況仍維持高水準。七大都會區預售交易市況，葉凌棋指出，觀察七都市況，台中交易表現最亮眼，量增 3 成、總銷金額成長逾 6 成，其次則是桃園量增 27.7%，總銷成長近 5 成。

此外，統計近三季預售屋每月平均交易件數與總銷金額，葉凌棋說，今年第二季全台交易件數大減 47.1%，總銷金額衰退 43.5%，預售屋買氣降溫，交易量大減近 5 成。若進一步觀察七大都會區預售交易市況，與去年第四季相比，台北、台中交易件數已腰斬，高雄交易件數、總銷衰退約 6 成，交易量能不及去年第四季的 4 成水準。