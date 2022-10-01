〈紐約匯市〉DXY月季線雙紅 寫7年最佳單季表現 歐元英鎊Q3慘貶

本周匯市隨著英國市場陷入大幅震盪，美元指數周五 (30 日) 小幅走低，且周線為三周以來首度收黑，但月線、季線雙雙收紅，並寫逾 7 年來最佳單季表現。受強勢美元打壓，英鎊和歐元本季表現分別為近 13 年與近 6 年最糟。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小貶 0.07%，報 112.17，周線是三周以來首度下滑，但本月上漲 3.2%，季線也漲 7.2%，是 2015 年 Q1 以來最佳。

為了馴服火熱的通膨，美國聯準會 (Fed) 今年將聯邦基金利率升至 1980 年代以來最高水平，稍早公布的通膨數據，又給了 Fed 繼續積極升息的理由。

作為 Fed 青睞的通膨指標，美國 8 月核心個人消費支出物價指數 (PCE) 較去年同期上升 4.9%，較 7 月上升 0.6%，均高於預估和前值。

Forexlive 首席貨幣分析師 Adam Button 表示，通膨數據再次意外走高，將繼續對利率和美元帶來上行壓力，但他認為，在每季的最後一天，基本面的考量往往不是最重要的，投資人會將重點放在平衡投資組合或是獲利了結。

LMAX 市場策略師 Joel Kruger 也說：「我們看到美元在本周尾聲遭到拋售，但感覺這只是下一次上攻前的部分獲利了結，而不是美元觸頂跡象。」

英鎊連續四個交易日走高，上漲 0.35% 至 1.116 美元，本周漲 2.9%，月線跌逾 3%，季線則跌 8.3%，是 2008 年 Q4 以來最大跌幅。

英國政府上周公布大規模減稅方案，因市場擔心此舉恐加重國家財政負擔，消息拖累英鎊周一 (26 日) 貶至歷史新低，不過，周三 (28 日) 起的央行購債行動，帶動英鎊連四日反彈，因此周線仍收紅。

(圖：AFP)

歐元貶值 0.17% 至 0.98 美元，周線漲 1.2%。數據顯示歐元區 9 月通膨率攀至 10% 的記錄高點，對歐洲央行 (ECB) 下月再次大幅升息的預期隨之升溫。歐元兌美元本月貶 1.5%，季跌 6.5%，是 2016 年 Q4 來最大跌幅。

日元兌美元貶 0.2% 至 144.73 日元，自從日本官員 9 月初出手干預匯率以來，日元兌美元匯價持續在 145 心理關卡下方盤整。日元兌美元本周下跌近 1%，月線和季線分別跌 3.2% 和 6.7%。

今年迄今，日元兌美元已貶值超過 25%。

瑞郎兌美元大跌 1.14% 至 0.9860 瑞郎。繼上周升息 3 碼，終結歐洲長達 8 年的負利率時代後，瑞士銀行公布今年第 2 季售出價值 500 萬瑞郎 (約 510 萬美元) 的外匯，為了阻升瑞郎而實施的購匯政策也宣告結束。

自 2015 年取消最低匯率政策以來，瑞士央行已斥資 3530 億瑞郎，買進歐元、美元和日元等外匯，以阻止本國貨幣升值，疫情期間為了防止大量避險買盤湧入，瑞士央行還曾耗資 1120 億瑞郎，以防自家貨幣大幅走高。

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