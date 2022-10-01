美國宣布對俄國實施新制裁 回應併吞烏克蘭領土一事

美國拜登政府周五（30 日）宣布對俄羅斯實施針對俄國企業與官員的新制裁，以回應克里姆林宮非法併吞烏克蘭四州領土。

拜登在聲明中抨擊俄國總統普丁重建蘇聯式俄羅斯帝國的目標，認為這些行動完全不合法，敦促國際社會所有成員拒絕俄國非法併吞烏克蘭的企圖，並表示自己與烏克蘭人民站在同一陣線，且誓言美國及其盟友將追究克里姆林宮的責任。

新制裁方面，美國將針對俄國境外今年新成立的約 14 家幌子公司（front companies）進行制裁，這些公司專門幫助俄國主要軍事供應商規避原先制裁。

個人方面，美國將針對俄國杜馬 109 名議員和俄羅斯聯邦委員會 169 名議員施加制裁，不過此次範圍進一步擴大，除個人外其眷屬也包含在內，其中俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）的妻子與兩名成年子女，還有俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）的妻子與成年子女是最新受到制裁的官員眷屬。

此外，俄國央行總裁、俄國總統普丁前顧問 Elvira Sakhipzadovna Nabiullina 也將在周五列入制裁名單。美國財政部稱，自 2013 年以來，她在俄國於 2014 年非法併吞克里米亞後，一直從事保護克里姆林宮免受西方國家制裁的工作。

與此同時，美國國務院將對俄國圖瓦共和國的軍人孟古什（Ochur-Suge Mongush）實施簽證限制，因其侵害烏克蘭戰俘與多達 910 烏克蘭人的人權，另外俄國、白俄羅斯軍方官員和代表克里姆林宮行事的代理人都將受到簽證限制。

另一方面，美國商務部也將 57 個實體列入出口管制名單，當局重申提供俄羅斯和白俄羅斯國防部門物資援助的國家將受到懲罰。