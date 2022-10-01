英鎊太甜！美國買家湧入英國房市搶便宜 折價50%現買現賺

英鎊跌跌不休，今年迄今英鎊兌美元匯率貶值 17.5%，這令英國房地產對於以美元支付的買家來說更誘人。

根據房地產經紀人和諮詢公司萊坊的數據，由於售價下跌和匯率影響，過去一年倫敦房價下跌近 20%。這難得的機會吸引美國買家湧入英國房市，無論是價值 40 萬美元的倫敦公寓還是價值 3000 萬美元的鄉村歷史莊園。

萊坊全球主要銷售主管 Paddy Dring 表示，美國買家穩定增加，有一些正要轉換計畫者會利用這個機會制定其長期投資計畫，藉此讓海外投資更多元化。

萊坊表示，房價下跌加上英鎊貶值，在倫敦熱門房市地點 Chelsea 鄰區和 Knightsbridge 區分別出現 19% 和 17% 的有效折價。

萊坊住宅研究部門主管 Tom Bill 表示，如果與 2014 年相比，當時英鎊兌美元相當於 1.71 美元，且當時倫敦房地產價格高 13%，核算下來的折價更大，Chelsea 區、Knightsbridge 區和 Notting Hill 區的折價超過 50%，而 Kensington 和 Mayfair 的鄰區折價超過 45%。

例如，以 500 萬英鎊掛賣的 Knightsbridge 區房產，8 年前要價 860 萬美元，但現在只要 400 萬美元。

若是售價更高的大型房產，節省下來的費用就更大。黑石集團執行長兼董事長 Steve Schwarzman 甫以 8000 萬英鎊買下倫敦以西約 90 英哩的 Wiltshire 郡一處佔地 2500 英畝的歷史莊園。英鎊貶值意味著，若以去年售價相比，今年買下該房產的 Schwarzman 省下多達 2000 萬美元或以上。

Dring 表示，美國買家的範圍很廣，老年夫婦找退休度假的小型公寓、為赴英求學的小孩購屋的家庭、前往英國長期工作者，乃至於尋找長期良好投資標的的超級富豪，各種買家身分都有。

他說：「純粹投機的買家不多，通常購買背後仍有其商務、教育或生活方式等原因驅動。」然而，對能大手筆購買大型房產的富豪來說，節省下來的錢自然最為可觀。