英鎊匯率急墜 市場更多人押注年底前跌破1美元

隨著英鎊匯率如自由落體般急墜，投機者押注英鎊將貶至過去數十年難以想像的水準：1 美元或者以下。

英鎊周一 (26 日) 一度跌至紀錄新低 1.0350 美元，之後期權市場顯示，交易員仍預計英鎊持續走貶，3 個月英鎊風險逆轉指標接近 2016 年以來最悲觀，其他合約顯示，有 43% 的可能性，英鎊在今年年底前觸及 1 美元。

回想一下，去年年中，英鎊兌美元匯率約為 1.4 美元，往前推至 2008 年時，更接近 2 美元。前次英鎊逼近 1 美元，是在 1985 年，後來主要大國聯手拉低美元。

上周之前，英鎊已經受到避險美元的壓力，部分原因是能源價格過高擴大了英國的貿易逆差，美國聯準會加快升息，更吸引資金流向美國。然而，英國新首相特拉斯 (Liz Truss) 政府計畫實施大規模減稅，則讓英鎊跌勢快速加劇。

這還導致英國政府債券出現創紀錄的大跌，投資者預計，這將增加政府本已相當可觀的預算赤字，這一計畫也與英國央行抑制通膨的努力背道而馳，這可能會迫使政策制定者，更進一步提高利率。

英鎊在過去五個交易日累計下跌 6.5%，周一再次大跌之後，周二於亞洲市場一度上漲 0.9% 至 1.0789 美元，但分析師持續看壞。

英鎊兌美元走勢

摩根士丹利和野村國際等銀行的分析師表示，他們預計英鎊兌美元將觸及或跌破 1 美元的重要門檻。

野村策略師把英鎊年底目標調降至 0.975 美元，預計到 11 月底將突破平價。摩根士丹利策略師也調整英鎊預期，把年底目標定在 1 美元。

David Adams 等摩根士丹利策略師表示，貨幣政策收緊將引發對經濟成長和財政可持續性的擔憂，無論是直接還是間接，都不太可能促使英鎊上漲。