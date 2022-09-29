英首相捍衛減稅政策+美元走升 英鎊轉頭續跌

英首相捍衛減稅政策 英鎊轉頭續跌。（圖：AFP）
英首相捍衛減稅政策 英鎊轉頭續跌。（圖：AFP）

英鎊兌美元匯率周四 (29 日) 一度大跌逾 1%，隨後收復部分跌幅，因美元波動，且英國首相特拉斯 (Liz Truss) 為政府經濟計畫辯護。

特拉斯表示，大規模減稅對英國來說是正確的道路，並拒絕考慮扭轉上周制訂的所謂「迷你預算」。該方案提出後引發金融市場混亂。

英鎊周四在觸及盤中低點 1.0764 美元，最新下跌 0.3% 至 1.0854 美元。然而，歐元英鎊下跌 0.12% 至 89.27 便士。

RBC Capital Markets 外匯策略主管科爾 (Adam Cole) 表示，市場的驅力是美元，美元在亞洲交易中上漲，但隨後有所回落。

媒體報導中國國有銀行已被告知準備出售美元以支持人民幣美元指數回吐了早盤的漲幅。

在新任財政部長夸騰 (Kwasi Kwarteng) 公布減稅方案、尤其是針對富人的，並增加借貸後，英鎊兌美元周一 (26 日) 跌至 1.0327 美元的歷史低位。

迷你預算還重創英國政府債券市場，迫使英格蘭銀行周三 (28 日) 進行干預，以保護退休基金；這些退休老基金是長期金邊債券的多數持有者。

英國央行表示將購買約 650 億英鎊（705.4 億美元）的長期政府債券，以糾正市場的「失能」。

投資者消化了英國央行的策略，英鎊周三反彈 1.41%，收於 1.0877 美元。

但隨著特拉斯站出來捍衛她的政策，英鎊在周四恢復了長期下滑走勢。

她在 BBC 專訪中指出，「我們正面臨經濟困難時期。我並不否認這一點，這是一個全球性問題。但絕對正確的是，英國政府在這個困難時期介入並採取了行動。」

諮詢公司 Capital Economics 資深市場經濟學家戈爾特曼 (Jonas Goltermann) 表示，美元走強和對英國經濟的擔憂都令英鎊承壓，「我認為英國央行的干預不會對英鎊構成長期提振，不過它可能會阻止極端下滑。」

他表示，英鎊可能會進一步下跌。交易員雖預計英國央行將利率調升至 6% 以上，但可能不會受到影響。

一位分析師表示，他們也在關注退休基金是否會拋售更多英國資產。

分析師和退休金顧問表示，在市場下跌引發對其金邊衍生商品部位支付抵押品的呼聲後，退休基金最近幾天一直在大量拋售金邊債券。

在英國央行干預後，美元在周三從 20 年新高回落，之後重新站穩腳跟。美元指數從盤中高點 113.79 回落之後，尾盤上漲 0.17% 至 113.22。

許多分析師表示，有鑑於美元的強勢和英國經濟的烏雲，他們仍然對英鎊持悲觀態度。

Swissquote 資深分析師奧茲卡德斯卡亞 (Ipek Ozkardeskaya) 說，「現在特拉斯政府不孚眾望。問題不在於財政支出本身，問題在於人們就是不相信她在做什麼。」

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