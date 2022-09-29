英首相捍衛減稅政策+美元走升 英鎊轉頭續跌

英鎊兌美元匯率周四 (29 日) 一度大跌逾 1%，隨後收復部分跌幅，因美元波動，且英國首相特拉斯 (Liz Truss) 為政府經濟計畫辯護。

特拉斯表示，大規模減稅對英國來說是正確的道路，並拒絕考慮扭轉上周制訂的所謂「迷你預算」。該方案提出後引發金融市場混亂。

英鎊周四在觸及盤中低點 1.0764 美元，最新下跌 0.3% 至 1.0854 美元。然而，歐元兌英鎊下跌 0.12% 至 89.27 便士。

RBC Capital Markets 外匯策略主管科爾 (Adam Cole) 表示，市場的驅力是美元，美元在亞洲交易中上漲，但隨後有所回落。

媒體報導中國國有銀行已被告知準備出售美元以支持人民幣，美元指數回吐了早盤的漲幅。

在新任財政部長夸騰 (Kwasi Kwarteng) 公布減稅方案、尤其是針對富人的，並增加借貸後，英鎊兌美元周一 (26 日) 跌至 1.0327 美元的歷史低位。

迷你預算還重創英國政府債券市場，迫使英格蘭銀行周三 (28 日) 進行干預，以保護退休基金；這些退休老基金是長期金邊債券的多數持有者。

英國央行表示將購買約 650 億英鎊（705.4 億美元）的長期政府債券，以糾正市場的「失能」。

投資者消化了英國央行的策略，英鎊周三反彈 1.41%，收於 1.0877 美元。

但隨著特拉斯站出來捍衛她的政策，英鎊在周四恢復了長期下滑走勢。

她在 BBC 專訪中指出，「我們正面臨經濟困難時期。我並不否認這一點，這是一個全球性問題。但絕對正確的是，英國政府在這個困難時期介入並採取了行動。」

諮詢公司 Capital Economics 資深市場經濟學家戈爾特曼 (Jonas Goltermann) 表示，美元走強和對英國經濟的擔憂都令英鎊承壓，「我認為英國央行的干預不會對英鎊構成長期提振，不過它可能會阻止極端下滑。」

他表示，英鎊可能會進一步下跌。交易員雖預計英國央行將利率調升至 6% 以上，但可能不會受到影響。

一位分析師表示，他們也在關注退休基金是否會拋售更多英國資產。

分析師和退休金顧問表示，在市場下跌引發對其金邊衍生商品部位支付抵押品的呼聲後，退休基金最近幾天一直在大量拋售金邊債券。

在英國央行干預後，美元在周三從 20 年新高回落，之後重新站穩腳跟。美元指數從盤中高點 113.79 回落之後，尾盤上漲 0.17% 至 113.22。

許多分析師表示，有鑑於美元的強勢和英國經濟的烏雲，他們仍然對英鎊持悲觀態度。

Swissquote 資深分析師奧茲卡德斯卡亞 (Ipek Ozkardeskaya) 說，「現在特拉斯政府不孚眾望。問題不在於財政支出本身，問題在於人們就是不相信她在做什麼。」