高利率+高房價 美國8月二手屋銷售合約連降三月

8 月購買美國二手屋的合約連續第 3 個月下降，原因是房貸利率飆升和房價居高不下，削弱了人們的負擔能力。

美國全國房地產經紀人協會 (NAR) 周三 (28 日) 表示，已簽訂合約的待售房屋銷售指數上月下降 2.0% 至 88.4，為 2020 年 4 月以來的最低水平。過去 10 個月有 9 個月下降。

東北部、南部和中西部的合約數下降，但西部有所增加。

經濟學家預測 8 月二手屋銷售合約下降 1.4%，較去年同期下降 24.2%。

聯準會 (Fed) 激進的貨幣緊縮政策，以超額升息為代表，已顯著削弱了房市。Fed 上周將政策利率調升 75 個基點，為連續第 3 次以同等幅度升息。

這也預示著今年將有更多升息。自 3 月以來，Fed 已將其政策利率從接近零調高至目前的 3.00% 至 3.25% 區間。

房貸利率上升得更快。根據抵押貸款金融機構房地美的數據，上周 30 年期固定房貸利率平均為 6.29%，為 2008 年 10 月以來最高水平，高於前周的 6.02%。

8 月簽訂的合約減少顯示，成屋銷售將在未來幾個月繼續下降。上個月房屋轉售量連續第 7 個月下降。

雖然由於需求疲軟，房價增幅正在放緩，但房價仍處於高位。

7 月標普 CoreLogic Case-Shiller 全國房價指數同比上漲 15.8%，低於 6 月 18.1% 的漲幅。按月計算，7 月房價下跌 0.3%，為 2018 年底以來首次下跌。