庫存上升+賣家回歸 美國8月房價連降兩月 較6月高點低2%

Black Knight, Inc. (BKI-US) 的數據與分析部門周一 (3 日) 發布了最新的房貸監測報告，Black Knight 住宅房價指數 (HPI) 的最新數據顯示，8 月房價連續第二個月下跌。
Black Knight Data & Analytics 總裁格拉伯斯克 (Ben Graboske) 解釋，7 月加上 8 月的降幅是 13 年來最劇烈的收縮。
他說：「8 月的 Black Knight HPI 顯示全美房價連續第二個月回落，房價中值現在比 6 月峰值低了 2%。」「8 月房價跌幅為 0.98%，僅略優於 7 月修正後的 1.05%。其中任何一個數字都是 2009 年 1 月以來最大的單月價格跌幅。這是在經歷 2 年刀的創紀錄上揚後，出現連續兩個月的大幅回調。之前只有在 2008 年冬天雷曼兄弟破產和隨後的金融危機之後，單月房價跌幅比今年 7 月和 8 月要高得多。」
格拉伯斯克表示，「歷史性的低庫存以及創紀錄的低利率，是美國房價在短短 2 年半內實現 10 年升值的主要驅動力之一。不過，由於房屋庫存水平一直在改善，分析數據顯示，從 5 月到 7 月，整體庫存和供應均呈急劇上升。待售庫存消化時間從 1.7 個月攀升至 3.1 個月，但由於賣家似乎退市，8 月改善停滯不前。僅以原有的 10% 速度成長，市場仍有約 60 萬個房源，低於疫情前的『正常』水平。」
他強調，在未來幾個月內，有必要密切關注庫存水平，以發現任何賣家情緒轉變的跡象。目前，潛在賣家不僅要應對由於利率大幅上升而導致的需求下降和房價下跌，而且也越來越不願意放棄自己在利率的歷史低點申請到的房貸。有些人可能正在等待，看看需求和房價是否會在春季回歸。」
雖然房價已經從最近的歷史高位回落，但縱觀歷史仍然難以負擔。在 7 月和 8 月初略有改善後，飆升的 30 年固定房貸利率將住房負擔能力推至 38 年來的最低點，輕鬆超過 6 月創紀錄的 34.3% 的支付收入比。
截至 9 月 29 日，房貸利率為 6.7%，家庭收入中位數的 38.2% 需要用以支付中等價位購房的本金和利息，這是 1984 年 12 月以來的最大比率，當時房貸利率為 13.2%。
中位數房屋的每月支付款比去年同期增加了 930 美元，成長 73%。這種情況遍及於各地，美國 100 個最大的房市中有 84 個目前的住房負擔能力處於 30 多年來的最低點。