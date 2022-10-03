庫存上升+賣家回歸 美國8月房價連降兩月 較6月高點低2%

Black Knight, Inc. (BKI-US) 的數據與分析部門周一 (3 日) 發布了最新的房貸監測報告，Black Knight 住宅房價指數 (HPI) 的最新數據顯示，8 月房價連續第二個月下跌。

Black Knight Data & Analytics 總裁格拉伯斯克 (Ben Graboske) 解釋，7 月加上 8 月的降幅是 13 年來最劇烈的收縮。

他說：「8 月的 Black Knight HPI 顯示全美房價連續第二個月回落，房價中值現在比 6 月峰值低了 2%。」「8 月房價跌幅為 0.98%，僅略優於 7 月修正後的 1.05%。其中任何一個數字都是 2009 年 1 月以來最大的單月價格跌幅。這是在經歷 2 年刀的創紀錄上揚後，出現連續兩個月的大幅回調。之前只有在 2008 年冬天雷曼兄弟破產和隨後的金融危機之後，單月房價跌幅比今年 7 月和 8 月要高得多。」

格拉伯斯克表示，「歷史性的低庫存以及創紀錄的低利率，是美國房價在短短 2 年半內實現 10 年升值的主要驅動力之一。不過，由於房屋庫存水平一直在改善，分析數據顯示，從 5 月到 7 月，整體庫存和供應均呈急劇上升。待售庫存消化時間從 1.7 個月攀升至 3.1 個月，但由於賣家似乎退市，8 月改善停滯不前。僅以原有的 10% 速度成長，市場仍有約 60 萬個房源，低於疫情前的『正常』水平。」

他強調，在未來幾個月內，有必要密切關注庫存水平，以發現任何賣家情緒轉變的跡象。目前，潛在賣家不僅要應對由​​於利率大幅上升而導致的需求下降和房價下跌，而且也越來越不願意放棄自己在利率的歷史低點申請到的房貸。有些人可能正在等待，看看需求和房價是否會在春季回歸。」

雖然房價已經從最近的歷史高位回落，但縱觀歷史仍然難以負擔。在 7 月和 8 月初略有改善後，飆升的 30 年固定房貸利率將住房負擔能力推至 38 年來的最低點，輕鬆超過 6 月創紀錄的 34.3% 的支付收入比。

截至 9 月 29 日，房貸利率為 6.7%，家庭收入中位數的 38.2% 需要用以支付中等價位購房的本金和利息，這是 1984 年 12 月以來的最大比率，當時房貸利率為 13.2%。

中位數房屋的每月支付款比去年同期增加了 930 美元，成長 73%。這種情況遍及於各地，美國 100 個最大的房市中有 84 個目前的住房負擔能力處於 30 多年來的最低點。