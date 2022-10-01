財政風險升高 英國債信展望遭標普打入負向

信評機構標準普爾 (S&P) 周五 (30 日) 調降英國主權債信評等的展望，由「穩定」降至「負向」，理由是特拉斯政府的減稅計畫將讓債務增加。

標普原本預估英國公共債務占國內生產毛額 (GDP) 比重能從 2023 年開始下降，但因新政府推出減稅計畫，債務比將不降反升，這將帶來額外風險，例如英國經濟成長轉弱，或市場力量和貨幣緊縮導致政府借債成本上升。

標普並預測，英國將在未來幾季陷入技術性衰退，且 2023 年 GDP 將萎縮 0.5%。

不過，標普對英國債信評等仍維持在第三高的 AA，比穆迪 (Moody’s)、惠譽 (Fitch) 高一階。

英國央行本周緊急購債救市。(圖: AFP)

英國財政大臣夸騰 (Kwasi Kwarteng) 上周宣布約 450 億英鎊 (500 億美元) 的減稅計畫，為永久性、無財源性質，同時將發放規模龐大的暫時性補貼，幫助家庭和企業支付能源帳單，導致英鎊重貶、債市崩跌。

儘管英鎊已經反彈，英國央行 (BOE) 本周三卻緊急臨時購債，試圖穩定債市，並警告可能將在 11 月大幅升息。

為了穩定市場信心，特拉斯和夸騰周五會晤英國預算責任局 (OBR) 官員，但新政府至今一直不願回應反對黨和某些投資人的請求，讓身為獨立機構的 OBR 在夸騰 11 月 23 日公布減債計畫之前，先發布新的預測。

經濟未從疫情中完全復原的唯一 G7 成員國

英國國家統計局 (ONS) 同日稍早公布第 2 季 GDP 成長率為 0.2%，優於初估的 0.1%，代表英國經濟尚未步入衰退。

但與 2019 年相比，英國 GDP 仍萎縮 0.2%，成為七大工業國 (G7，美、加、義、法、日、德、英) 當中，唯一尚未從疫情中完全復甦的國家。

彭博經濟學家 Dan Hanson 和 Jamie Rush 表示，英國最近的市場動盪，對英國明年初 GDP 的影響略超過 1%，但如果政府未能提振市場信心，且 BOE 如市場預期升息，GDP 的折損幅度將擴增為兩倍。

穆迪周三表示，減稅計畫對信譽是負面事件，很可能在 10 月 21 日的正式審理期間發布評估。