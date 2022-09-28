歐央行行長：繼續加息抑制通膨！蘋果開賣非預期、放棄增產計畫

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點)：

■道瓊指數：下跌 96 點，跌幅 -0.33% 至 29107。

■那斯達克 100 指數：下跌 81.25，跌幅 -0.72% 至 11252.5。

■標普 500 指數：下跌 15.75，跌幅 -0.43% 至 3645.25。

歐洲央行行長拉加德稍早表示，歐洲央行必須繼續加息以抑制通膨，即使貨幣緊縮政策將導致經濟增長放緩。中期將以通膨恢復到 2% 為目標，因此在接下來的會議將持續升息。稍早日本央行公布 7 月份的貨幣政策會議紀錄，委員會成員認為，如有必要將毫不猶豫的加碼寬鬆政策，同時將密切關注疫情對經濟的影響。

聯準會主席鮑爾、聯準會官員 Bullard、Bostic 和 Bowman 將於今晚發表談話。歐洲央行 (ECB) 發言人艾德森 (Elderson) 將於今晚發表談話！(推薦閱讀知識：PCE 本周公布－美國 FED 最重視的通膨與經濟指標之一是什麼？)

二、美股盤前市場重點要聞：

1. 蘋果放棄 iPhone14 增產計畫：據消息稱蘋果原計畫下半年最高增產 600 萬支新款 iPhone14 系列，但由於開賣初期銷售不如預期，因此不得不將下半年產量維持在原先規劃的 9,000 萬隻不變。據 MarketWatch 報導，中國上市後頭 3 天銷量約為 98.7 萬台，較 2021 年的 iPhone13 系列低了 10.5%。日本 iPhone14 開賣 5 日累計銷量僅 1.36，也不如 i13 的 1.81。

2. 美國對 16 家華爾街金融機構處以罰款 18 億美元：處罰對象包含美國銀行 (BAC.US)、花旗銀行(C.US)、瑞士信貸(CS.US)、高盛(GS.US)、摩根士丹利(MS.US) 和瑞銀 (UBS.US) 等。監管機構表示，這些金融機構並未保留 2018 年 1 月至 2021 年 9 月銀行員工透過段信或者其他個人設備應用程序與同事或者客戶的債務或股權交易業務的通信紀錄，違反經濟交易商與其他金融機構的保留業務通信的聯邦規則。

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３. 德國 10 月 GFK 消費者信心指數下滑至 - 42.5：德國智庫 GFK 稍早公布 10 月消費者信心指數。高通膨和能源價格飆漲讓德國 10 月消費者信心指數再度自前值 - 36.8 下滑至 - 42.5，連續四個月創歷史新低，8% 的高通膨，使的實際收入大幅下滑，進而降低了購買力。

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