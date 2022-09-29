挽救市場！英國央行髮夾彎量化寬鬆，這些抗通膨零售概念股夯！

一、英國通膨創 40 年新高，英國央行重啟量化寬鬆

今年投資最關注的話題，不外乎通膨、升息兩大議題。本月美國公布的 8 月通膨年增率達 8.3%，，其月增率、年增率，皆不如市場預期。除美國以外，全球各地也都受通膨所苦，像是歐元區 7 月通膨年增率達 8.9%，為 1999 年創建歐元以來最高。

英國也在 7 月飆出 10.1% 的通膨年增率，除了為 40 年新高以外，也是 G7 成員國中第一個通膨年增數為雙位數增長的國家，但為了協助人民對抗能源價格的飆漲，並透過減稅和供應措施促進經濟增長，英國前幾天提出新財政計畫，為 1972 年以來最大規模的減稅和投資激勵計畫。

但投資人擔憂英國因大幅減稅、舉債陷入衰退而擔憂，導致英鎊重貶至歷史低位。為安撫市場情緒，英國央行 9/28 也髮夾灣宣布下週出售國債債券的行動將暫緩，並啟動 650 億英鎊購債計畫，買進長天期債券，以恢復有序的市場狀況，形同是另一波量化寬鬆。

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二、投資人尋避風港，食品零售股能抗通膨？

提到必須性消費品，一般人直接聯想到的就是零售業。但並不是所有的零售業都是抗通膨產業。若零售業銷售的商品不是必需性消費品，對現階段零售商來說仍是相對不利的。因此這邊指的零售業，特別是指食品零售業。民以食為天，不論食物價格如何上漲，大家每日仍需吃飯，導致食品零售業相對可抗通膨。

食品零售業中，可以依據客群將分成３種族群，全方位客群、中低收入族群以及中高收入 (批發) 族群。全方位客群來說，最具指標的範例就是沃爾瑪(WMT.US)。沃爾瑪為美國最大的企業雇主，在全美有近 160 萬名員工，是世界最大的零售商，也是美國最大的食品零售商。沃爾瑪第二季獲利已有所反轉，在折扣出清商品與燃料價格下滑的幫助下，沃爾瑪的第二季營收、獲利皆優於市場預期，營收成長 8%。

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中低收入族群的指標範例則可能是達樂 (Dollar General, DG.US)。達樂主要的核心客戶為家庭年收入小於 35,000 美元的客群，在全美有 18,500 家商店，主要位於收入較低的州。當經濟衰退，或者像現在通膨高漲時期，對高收入的家庭或許影響不大，但對中低收入者的衝擊就很大。往往這時候就需要比以往更省錢，因而就會前往像達樂這樣的一美元商店購物。就過往的資料顯示，當 GDP 衰退時，一美元商店的同店銷售反而會上漲。

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