〈房產〉升息及地緣政治成變數 永慶：9月房市交易量年減36%

在升息及地緣政治風險加劇下，永慶房產集團統計，9 月全台房市交易量與 8 月相比，小增 5%，年減 36%，而七大都會區交易量與上月比較，高雄與新竹縣市年增 9%，表現穩健，其次是台中量增 8%，台南微增 3%，台北、桃園微增 2%，新北則減少 4%。

永慶統計門市交易顯示，與去年 9 月相比，全台交易量量縮 36%，其中，台北減少 26%，新北量縮 29%，桃園減少 27%，北北桃年減逾兩成，但新竹以南都會區量縮幅度較大，減幅均超過四成，其中，新竹縣市年減 46% 最多，台中量縮 45%，台南與高雄分別減少 44% 與 45%。

永慶指出，通膨居高不下，各國央行藉由持續升息、進一步貨幣緊縮來抑制，讓全球經濟下行風險增，而國內景氣燈號雖連 6 綠，但已是綠燈下限，領先指標也出現連續十個月下跌，第四季經濟景氣面臨挑戰，此外，在央行連續升息的狀況下，消費者信心指數創 13 年新低，消費信心疲軟，也衝擊民眾購屋意願，購屋態度轉趨審慎，目前市場以自住首購、換屋為主力，房市回歸供需基本面。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，今年 8 月上旬兩岸關係轉趨緊張，地緣政治風險增，面對兩岸關係不確定性，加上適逢民俗月，是傳統房市淡季，交易量基期較低，9 月交易量僅屬回歸基本面，且有意購屋的民眾猶豫期拉長、出價保守，買賣雙方價格認知分歧，讓 9 月交易量僅小增 5%。

陳金萍指出，去年 9 月國內疫情轉趨穩定受控，遞延買氣出籠，加上低利環境助攻，讓交易量成長，反觀今年 9 月市況，全球高通膨、貨幣緊縮、升息衝擊，少了資金潮挹注，加上各經濟預測機構紛紛下修全球經濟成長率，全球經濟衰退風險機率增，今年 9 月全台房市交易呈現較去年同期大幅減少 36% 的市況。

陳金萍提醒，俄烏戰爭未歇，地緣政治風險難除，讓全球通膨壓力持續，為抑制高通膨，美國 Fed 今年前 9 月已升息 12 碼，甚至不排除持續升息，市場預估 FED 這波升息循環的終點利率恐達 4.6% 甚至更高，顯示 FED 至少還有 5-6 碼的升息空間。而央行也於 9 月再度升息半碼，資金退潮狀況恐更為明顯，目前看來，國內經濟擴張動能已逐步趨緩。