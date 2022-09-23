〈房產〉Q3商用不動產交易618億元改寫次高 前3季年增18%

商仲業者統計，第三季全台商用不動產總交易金額 618 億元，創下有統計以來單季次高紀錄，僅次 2011 年第三季 706 億元，前三季交易金額己近 1400 億元，大筆交易包括軟板廠台郡 (6269-TW) 以 25 億元取得和發產業園區土地，及長虹 (5534-TW) 以 19.8 億取得內科西湖段工業土地，未來擬興建廠辦大樓。

根據信義全球資產公司統計，第三季商用不動產交易金額為 618 億元，較前一季增加 90%，也較去年同期增加 51%，前三季交易額 1371 億，較去年同期交易額 1157 億，也成長了 18%。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛分析，國際經濟與股匯市波動，加上央行 22 日再度升息半碼，雖然影響市場氛圍，但升息主要影響的應是收益型買方，在要求的租金投報率提高下，市場上能符合投報率的產品會較少。

不過，以目前商用不動產主要動能是來自產業自用型需求，尤其企業對工業地產需求持續強勁，再加上疫情趨緩國境即將開放解封，未來國際商務交流、觀光人潮可望增溫，對商用不動產會是正面動能，而第四季為商用市場傳統旺季，總交易額可望會持續成長。

第三季商用不動產交易中，從產品面分析，工業地產交易額 426 億元挹注最多，占比約 70%，較前一季工業地產交易 115 億成長約 2.7 倍，也較去年同期 232 億成長了 84%；廠辦交易 112 億元居次，較前一季廠辦交易 67 億元，成長了 67%，也較去年同期 101 億，成長 11%。

林建勛分析，儘管大環境受多重利空籠罩，市場觀望氣息濃厚、買方心態趨向保守，但在台商回流、產業升級擴廠等工業地產剛需支撐，推升第三季商用不動產交易熱絡，買方以傳產、科技業自用需求為主。

林建勛進一步分析，由於北部工業地產價格攀升、且覓地不易，加上中南部陸續推動產業園區、台積電 (2330-TW) 到南部設廠帶動供應鏈跟著南遷等因素，使工業廠房、土地交易熱區有南移趨勢。