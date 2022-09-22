〈房產〉今年累計升息0.5%加上放貸趨嚴 房仲：房價可能鬆動

台灣央行今 (22) 日如預期升息半碼，累計今年已升息 2 碼，房貸利率地板價也攀升到 1.81%，升息後利率也將創 2016 年以來新高，房仲業者試算千萬房貸金額，經過今年累計升息兩碼過後，20 年與 30 年期的房貸，每個月分別多繳 2313 元與 2419 元，

但是，台灣央行持續採取提高存準率一碼，讓銀行資金成本大幅提高，迫使銀行緊縮銀根，房仲業者指出，放貸趨嚴下，房價不僅難以上揚，最快可能在第四季就出現鬆動跡象。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，這波升息對於房市有相當影響力，近期所做的問卷調查中，有將近 4 成的受訪者會因為這波升息走勢，而減少購屋預算，而美國經歷這波暴力升息後，房價已經出現連續兩個月下跌走勢，預料國內的利率若持續走升，對於未來房市影響會越來越明顯。

至於房市政策部分，當前許多的數據指標都已經出現量縮，曾敬德指出，經歷台股大跌、俄烏戰爭、疫情衝擊與升息等事件影響，房市交易量都已經明顯量縮，房市景氣也早就「換季」，市場熱度從第一季的大暑現在進入秋分，短期不僅投資退場，連自用都受到影響，台灣央行已經沒有進一步推出管制措施的急迫性。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，本次升息之後，由於預期第四季甚至明年也將處於升息循環之中，無論自用或是投資民眾，都會因此降低進場意願，今年房市交易成交量難以期待，至於價格部分，央行雖不使用打房政策，但持續採取提高存準率一碼，讓銀行資金成本大幅提高，迫使銀行緊縮銀根，放貸趨嚴下，房價不僅難以上揚，最快可能在第四季就出現鬆動跡象。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，回顧過去央行升息記錄，2004 年到 2008 年總共升息 16 次，2010 年至 2011 年升息 5 次，這兩次升息循環，僅 2004 年到 2008 年這波有 2 次升 1 碼，其他 19 次每次僅升半碼，過去升息都傾向緩步調動，這次，從央行公布之五大銀行新承做房貸利率，在 2008 年以前才有超過 2% 的水平，換言之將近 14 年的時間五大銀行平均新承做房貸利率未達 2%，這次升息可能達到 1.828%，勢必造成買方偏觀望，不過房價不易大跌，利率未創新高，也難引發斷頭潮。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，美國聯準會 9 月升息三碼，市場或許有震盪，但都在預期中，其實要關心的應該是聯準會是否有長期緊縮的態度。如果後續還有激烈的升息緊縮政策，也許物價可以下降，但短時間之內景氣和消費都會受到考驗。

周鶴鳴指出，在景氣下滑的過程中，很多國家經濟將受到嚴重挑戰，而台灣長期因為有強勁的科技實力、出口量能，再加上台灣疫情趨緩、國境即將解禁，也會帶動內需市場，與其它國家比較相對穩定，這次溫和升息應該是短空長多，對房價影響預期也不會太大。

周鶴鳴指出，而這次央行僅升息半碼，也未祭出第五波信用管制手段，主要評估台灣的通膨情勢相對平緩，且下半年房市降溫，所以即使進入升息循環，央行的調整步調仍不躁進，使利率調升對房市的干擾趨於溫和。