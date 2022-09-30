〈房產〉高鐵青埔站前交易夯 台灣人壽63億元拿下萬坪廠辦大樓

繼今年初國泰人壽標得桃園高鐵站前地上權開發案，高鐵青埔站周邊再傳出大型商用不動產交易案。中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽今 (30) 日公告以 63 億元，向知名氣密窗大廠錦鋐企業購入桃園青埔廠辦大樓，總建物面積達 3 萬 4668 坪，為今年以來商用不動產交易金額第四名。

促成本案交易的高力國際台灣分公司副董事總經理黃正忠指出，此一商用不動產交易案座落於近期最火熱的航空城計畫、高鐵青埔特區及中壢工業區所圍繞的黃金三角產業聚落內，距離高鐵站僅約 3 分鐘車程，建物甫於 2018 年完工啟用。

此一成交的廠辦大樓，單層樓地板面積達 2000 坪以上，為區域內稀有大面積且高規格的廠辦產品，未來除了錦鋐繼續租用外，並已有國際知名廠商進駐，可為台灣人壽帶來長期穩定的租金收益，未來又有增值潛力，能以這樣的價格取得，相當有眼光。

商仲業者統計，前三季商用不動產壽險業者爲主力買方，最愛買辦公室，第一名爲中國人壽以 120.5 億元買下台中豐邑 A8 市政核心大樓整棟，第二名爲中國人壽以 83.5 億元買下內湖精英電腦大樓整棟、第三名爲自然人以 65 億元買下台北基泰國產實業大樓整棟、今天台灣人壽以 63 億元向錦鋐企業購入桃園青埔廠辦大樓則居第四名。

根據高力國際的調查，高鐵青埔特區因其生活機能到位、軌道建設的串聯，近期區內商辦進駐率大幅提升，吸引多家科技公司卡位，再加上國泰人壽站前商辦案、亞洲矽谷創新研發中心等開發案到位，未來將可望發展成為桃園重要的科技產業聚落，國泰青埔資訊大樓即吸引半導體設備大廠美商科磊進駐、國內網通設備大廠也有計畫於高鐵特區設立據點。