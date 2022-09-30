美國靠什麼吸引亞洲晶片商？日經： 光補助不夠 這些因素也要到位

美國總統拜登 (Jeo Biden)8 月簽署晶片法案，為美國半導體生產提供 520 億美元的補助和優惠，光靠這項法案，是否就足以說服亞洲晶片巨頭遠渡重洋到美國設廠，日經亞洲 (Nikkei Asia) 分析認為並不盡然，各州的財力和人力優勢，也會是影響企業決策的考量因素。

各州補助與稅收優惠

蓋一座晶圓廠少說也要花上數十億美元，這遠遠超過一些州的年度預算，就連《晶片與科學法案》(CHIPS Act) 提供的 520 億美元補貼，也被部分人士批評微不足道，且就算有更多補助金可供分配，也不是每個州都有機會成為贏家。

在爭取設廠機會的競賽中嶄露頭角的，通常是口袋夠深，且和主要晶片商存在長期連結的地區，例如德州就設有「德州企業基金」(Texas Enterprise Fund)，以提供補助方式，鼓勵企業在當地創造就業機會，還提供財產稅減免申請，以三星為例，旗下奧斯汀新廠可在頭十年取得 90% 的財產稅減免，後十年也有 85% 的稅收優惠。

觀察全美各州，紐約、德州、北卡、俄州、新墨西哥與亞利桑那州的財力相對雄厚，可為各項產業提供豐富補貼 (圖：日經亞洲)

除了三星之外，德州儀器 (TI-US) 和台積電 (2330-TW)(TSM-US) 均有在德州投資設廠。

亞利桑那州也是各家晶片商設廠的目標所在地之一。台積電正在當地設立一座價值 120 億美元的晶圓廠，英特爾 (INTC-US) 也斥資數十億美元擴建當地設施，兩家公司均有資格取得每年最高 1.25 億美元的所得稅減免。

從以前到現在，英特爾已向亞利桑那州投資長達 40 年，三星投資德州的時間也有 25 年，在美國亟欲強化晶片生產能力，以便制衡中國的同時，這些州得以運用長久以來建立的優勢，從設備供應商到原料供應商，打造出晶片產業高度仰賴的生態系統。

不過，晶片法案的通過，也促使其他州採取行動，提出各自的獎勵措施。

英特爾投資規模達 200 億美元的俄亥俄州新廠，並為該公司帶來 20 億美元的現金和稅收減免，規模 35 億美元、位在新墨西哥州的封裝廠，也透過當地的經濟發展法案獲得 1900 萬美元的退稅。

人力優勢

除了獎勵措施之外，能夠獲得晶片商青睞的另一項關鍵是人力，在缺乏技術熟練工人的情況下，對公司來說，具有強大的招募管道具有一定程度的吸引力，因此，人口成長快速與教育體系強大的州，便成為半導體公司的優先考量。

從全美各州來看，北卡羅來納州坐擁三座知名研究型大學，即杜克大學、北卡羅來納大學教堂山分校，以及北卡羅來納州立大學，三者所在地稱為「北卡三角區」(The Triangle)，是近年來美國發展最迅速的都會區之一。

就算擁有人力優勢，生活成本也是公司考量的關鍵因素之一。舉例來說，雖然加州人口眾多、教育體系也是全球數一數二，基本上都符合晶片商需求，但加州同時也是全美生活成本最高的州之一。

矛盾的是，雖然較低的生活成本會吸引科技公司，一旦越來越多公司進駐，生活成本也會隨之抬升。

亞洲晶片商此前已明確表示，無法獨自負荷在美國的擴張成本，台積電創辦人張忠謀曾經說過，在美國生產晶片的成本比在台灣還要高出 50%，該公司也一再呼籲美國政府將產業支持範圍擴大到海外公司，甚至還稱，在亞利桑那州的建廠速度取決於美方的補貼。

台積電創辦人張忠謀 (圖：AFP)

全球第三大矽晶圓廠環球晶 (6488-TW) 也曾表示，若要在德州建廠，美國政府的獎勵措施會是關鍵。

雖然全美各州都在積極尋找能夠吸引晶片商進駐的方法，但有部分人士認為，重建美國晶片產業的工程仍需依賴聯邦政府金援。

北卡經濟發展夥伴機構執行長 Christopher Chung 說：「如果我們要在美國重建晶片產業，與所需要的資金和援助規模相比，各州所能給的可說是小巫見大巫。」