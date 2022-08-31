美國亞利桑納州長訪台 將與台積電高層會面

美國亞利桑納州長訪台 將與台積電高層會面 (圖:AFP)
美國亞利桑納州長訪台 將與台積電高層會面 (圖:AFP)

美國多名官員陸續訪台，亞利桑納州州長杜希 (Doug Ducey) 周三 (31 日) 飛抵台北，希望此行能提升台美之間在半導體以及其他領域的合作，他透露將會晤台積電高層。台積電正在該州興建 120 億美元工廠。

杜希也將晉見總統蔡英文、外交部長吳釗燮，這是他本人 17 年來首次訪問台灣。杜希也是美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 訪台之後，第四組訪台的美國代表團，以及 8 月第二位訪台的美國州長，前一位是印第安納州州長侯康安 (Eric Holcomb)。

杜希當初積極促成台積電赴亞利桑納州設廠，該座工廠預定 2024 年投產。

根據州長辦公室，亞利桑納州和台灣的雙邊貿易為 19.2 億美元，和南韓的金額為 8.82 億美元。台灣行程結束後，杜希將再飛往南韓。

根據台灣外交部周二的聲明，台灣與亞利桑納州經貿關係密切，超過 100 家企業在當地投資，主要從事半導體、航太、電子零組件、電腦設備及相關服務。

亞利桑納州一向是先進技術和半導體產業的重鎮，台積電許多供應商，如李長榮化學、崇越科技 (Topco Global)、漢唐集成 (United Integrated Services) 等，都在當地設有工廠或子公司，以支援台積電擴廠。

英特爾在亞利桑納州的工廠已經營運超過 40 年，並且正斥資 200 億美元擴建。英特爾最近還宣布投資 300 億美元，與加拿大 Brookfield 資產管理公司合作，把更多先進晶片生產移回美國。

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