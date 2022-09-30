颶風伊恩強襲 交通運輸停擺 拜登：恐寫佛州史上最致命紀錄

巨獸級颶風伊恩 (Ian) 襲擊美國佛州帶來致命豪雨、電網中斷，並讓美國東南方的主要港口和鐵路全面停擺，讓脆弱的供應鏈再一次承受打擊，總統拜登警告可能有重大生命損失。雖然伊恩的威力在進入佛州之後一度減弱為熱帶風暴，但很快回到颶風的強度，預定周五 (30 日) 下午登陸卡羅萊納州。

伊恩是史上襲擊美國中西部最大的颶風之一，並在佛州造成極為廣泛的損害，豪雨淹沒社區、損毀兩座橋樑，並造成超過 260 萬家庭和企業用戶電力中斷。

伊恩在佛州造成的人員傷亡還在統計中，拜登周四表示，伊恩可能是佛州史上最致命的颶風」，一些初步報告指出可能有重大的生命損失。

經濟損失也有待統計，預估介於 600 億至 1000 億美元之間。以農業為例，佛州今年的柳橙可能歉收，原本預估產量將年減 13% 至 350 萬噸，為 55 年來最低水準，本周遭伊恩強襲後，收成可能進一步減少。

供應鏈大亂

佛州最大貨櫃港、汽車主要貿易港傑克森維爾 (Jacksonville) 在颶風周三登陸前已關閉，正在等待美國海岸防衛隊 (Coast Guard) 授權恢復運作。佛州其他港口包括邁阿密、坦帕等，不是已經關閉就是僅維持部分開放，正在評估損害。

伊恩最初以每小時 150 英哩 (241 公里)、四級颶風的強度登陸佛州，雖然在這過程中一度減弱熱帶風暴，但周四下午 5 點經過大西洋後再度恢復為一級颶風，最大持續風速目前為每小時 75 英哩 (120 公里)。

颶風伊恩威力強大，經濟損失可觀。(圖: AFP)

伊恩預定周五下午 2 點再度登陸，喬治亞州、南卡羅萊納和北卡羅萊納州都嚴陣以待，美國國家氣象局 (NWS) 警告可能出現致命暴風，甚至龍捲風。

喬治亞州薩凡納港 (Savannah) 是美國東南部地區最大貨櫃港，目前仍開放船隻停泊在安全區域，但不再向新進港船舶開放。此外，南卡羅萊納的查爾斯頓港 (Charleston) 計劃周五停止所有海運碼頭作業。