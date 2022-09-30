〈台股盤前要聞〉國光生流感疫苗獲追單、Apple Car團隊將重組 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，國內流感病例今年恐上看 400 萬人，國光生獲衛福部疾管署追加訂單，預計第四季出貨；天風國際證券分析師郭明錤透露，蘋果 Apple Car 團隊將在年底前進行重組。以下是今 (30) 日必看重要財經新聞。

國內流感病例恐突破百萬人 國光生疫苗獲疾管署追單

國內流感疫苗第一階段將於 10 月 1 日開打，專家認為，國內流感病例持續增加，今年感染數上看 400 萬人，衛福部疾管署為防止「雙疫」夾擊，追加公費流感疫苗，其中國光生 (4142-TW) 繼拿下 327 萬劑公費流感疫苗後，再獲政府追加新訂單，預計第四季出貨。閱讀全文...

郭明錤：Apple Car 團隊今年底前進行重組

天風國際證券分析師郭明錤週三 (28 日) 透露，蘋果的 Apple Car 團隊將在 2022 年底前進行重組。閱讀全文...

蘋果傳 iPhone 14 增產喊卡 供應鏈人士：訂單總量不變

市場傳出蘋果公司 (AAPL-US) 新款 iPhone 14 增產計畫喊停的消息，對此供應鏈人士透露，蘋果訂單總量保持不變，但 iPhone 14 Pro 系列被分配到更多訂單，知名分析師郭明錤也質疑蘋果放棄增產的傳聞。閱讀全文...

「疏導比硬擋有效」 楊金龍：任內不會進行外匯管制

央行外匯管制議題持續發酵，總裁楊金龍昨 (29) 日重申，現有的外匯管理措施就能因應資金外流，認為疏導 (管理) 會比硬擋 (管制) 有效，無須進行外匯管制，並掛保證自己任內都不會採行外匯管制。閱讀全文...

聯電攜手西門子 加速 3D IC 產品設計時程

西門子數位化工業軟體 (西門子 EDA) 昨 (29) 日宣布，與晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 合作，提供新的多晶片 3D IC 工作流程，將加速雙方客戶整合產品設計時程。閱讀全文...

十餘檔個股拔尖拉高 被點名三家投信均無錯帳 兩理由指向券商惹禍

華邦電 (2344-TW) 等十幾檔個股昨 (29) 日盤中突然拔尖拉高、又瞬間回落，市場傳可能是 ETF 錯帳所致，但被點名的三家投信皆無 ETF 錯帳，據了解，ETF 交易採「實物申贖」機制，不須盤中處理，加上異常個股名單不像一般大型 ETF 成分股，法人研判，應該不是大型 ETF 下單錯置，可能又是券商錯帳惹禍。閱讀全文...

客戶庫存水位高 力成 Q3 營收季減幅擴大至近 1 成

封測廠力成 (6239-TW) 日前下修第三季營收，估持平或正負增減幾個百分點，不過，由於客戶端庫存水位仍高，力成第三季營收季減幅恐擴大至 1 成或近 1 成，第四季也將持續下滑。閱讀全文...