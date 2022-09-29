〈財委會質詢〉「疏導比硬擋有效」 楊金龍：任內不會進行外匯管制

央行外匯管制議題持續發酵，總裁楊金龍今 (29) 日重申，現有的外匯管理措施就能因應資金外流，認為疏導 (管理) 會比硬擋 (管制) 有效，無須進行外匯管制，並掛保證自己任內都不會採行外匯管制。

楊金龍 27 日在立院答詢時提及外匯管理議題引發市場議論，央行在 28 日晚間發布聲明，強調不論是兩岸緊張或是美國大幅升息，導致資金短期內大舉撤出，央行都不會進行外匯管制。

楊金龍今天赴立法院財委會進行業務報告，朝野立委連番追問，面對資金出逃、新台幣貶值壓力山大，央行是否進行外匯管制，或有相對應的措施？

對此，楊金龍答詢回應，台灣目前外匯存底還有 5000 多億美元，但外資撤離金額不到 440 億美元，即便是 1995 年台海危機、2009 年金融海嘯與歐債危機時期，台灣都未實施過外匯管制也能安然度過，甚至今年 8 月中國軍演，我匯市也相對穩定。

楊金龍認為，目前金融市場的情勢，沒有比 1997 年的亞洲金融風暴、2009 年金融海嘯時期來得嚴峻，而洪水來襲有時候不能硬擋，透過疏導會比硬擋來得有效。

央行表示，截至今年 6 月底，我外匯存底有 5490 億美元，外幣流動性更高達 6914 億美元；我國國際收支健全，對外貿易均呈順差且外債極低；加上國人持有外匯存款約 2700 多億美元及海外淨資產 8000 多億美元，這些資源足以因應國際資本大幅移動。