國內流感病例恐突破百萬人 國光生疫苗獲疾管署追單

國內流感疫苗第一階段將於 10 月 1 日開打，專家認為，國內流感病例持續增加，今年感染數上看 400 萬人，衛福部疾管署為防止「雙疫」夾擊，追加公費流感疫苗，其中國光生 (4142-TW) 繼拿下 327 萬劑公費流感疫苗後，再獲政府追加新訂單，預計第四季出貨。

國光生表示，政府確實詢問增加流感疫苗供應量，公司有保留疫苗原液，只要完成充填後即可出貨，初估可額外供應 10 多萬劑，此外，海外地區對於流感疫苗需求也迫切，預計先滿足國內市場後，再與其他業者洽談國際訂單。

根據衛福部疾管署最新採購資料顯示，今年四價流感疫苗第二次採購案，預算金額為 9600 萬元，有兩家業者得標，分別為賽諾菲 7080 萬元、30 萬支，國光生 2400 萬元、10 萬支。

過往台灣流感季節都落在 11 月，不過今年 9 月第二週就收到 50 個流感個案，有提前跡象，今年疫情感染數恐不小，容易形成免疫負債、爆發大流行。

專家也預估，台灣今年可能有 15-20% 民眾感染流感，估達 300-400 萬人，加上今年新冠肺炎還不會消失，兩個病毒可能重複感染，甚至加重病情。

疾管署今年首批公費流感標案共釋出 630.5 萬劑，國光生得標超過 5 成、約 327 萬劑，營收貢獻約 7.86 億元，多數落在 9 月底出貨，估將推升單月營收衝上全年最高，另外，看準流感疫苗需求較往年多，今年自費流感供應量，將首度超過 10 萬劑。

法人估，國光生受惠國內流感疫苗陸續交貨，加上中國四價流感疫苗與國際代工疫苗訂單持續出貨，下半年營收超過去年全年，不過研發費用仍高，今年獲利則是小幅成長。