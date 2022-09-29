傳金權值股點火 台股漲68點收13534點

英國央行救市，美股跌深反彈，台北股匯市今 (29) 日齊揚，早盤大漲超過 180 點，但隨著盤中亞股漲幅收斂，大盤上檔賣壓沉重、一度翻黑，在鴻海、台塑四寶及金融股撐盤，蘋果、電動車概念股點火下，指數開高震盪，終場上漲 68.19 點，收在 13534.26 點，成交值 2131.48 億元，重回 13500 點。

櫃買指數終場上漲 2.35 點，收 171.95 點，成交值 584.4 億元，上市櫃成交值合計 2715.88 億元。

權值股表現方面，電子三雄台積電開高走低，一度探波段新低，小跌 0.68%，鴻海為三雄中最強勢，小漲 1%，聯發科續弱、跌幅 0.37%。塑化權值股台塑四寶相對有撐，台塑化、台化大漲 2%，台塑漲幅也有 1%，南亞同收紅。

記憶體族群展開跌深反攻，盤中急拉向上，旺宏狂飆 5%，華邦電、南亞科、華泰漲幅都超過 3%，晶豪科、鈺創也站穩盤上。IC 設計族群人氣強強滾，松翰、力旺、原相漲幅都超過半根停板，揚智、點晶、義隆、連宇同步勁揚逾 4%。

電動車概念股紅通通，胡連、乙盛 - KY 同步大漲超過 5%，和泰車、明安、欣銓、同致、福懋、金居、中電等表現也都相當強勢。

另外行政院正式宣布啟動 0+ 7 政策，正式開放國門 ，航空雙雄華航、長榮航聯袂大漲，觀光族群也同步表態，雲品、晶華大漲逾 6 %，王品、遠雄來、夏都、六福、美食 - KY 等，也都有不錯表現。